Çalınan kovanlarının bulunmasına değil, jandarmanın ilgisine sevindi
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Adana, Kozan, 3. Sayfa

Çalınan kovanlarının bulunmasına değil, jandarmanın ilgisine sevindi

Adana'nın Kozan ilçesinde gezici arıcılık yapan emekli öğretmen Nezih Yağlıpınar'ın binlerce arısının bulunduğu 23 kovanı çalındı.

05.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:43
Çalınan kovanlarının bulunmasına değil, jandarmanın ilgisine sevindi

Adana'nın Kozan ilçesinde gezici arıcılık yapan emekli öğretmen Nezih Yağlıpınar'ın binlerce arısının bulunduğu 23 kovanı çalındı. Jandarma ekipleri 24 saatlik MOBESE kayıtlarını inceleyerek, 48 saat içinde çalınan kovanları bularak sahibine teslim etti.

Kayseri'den Kozan'a gelen emekli öğretmen Nezih Yağlıpınar'ın, 20 yıldır yaptığı arıcılıkta ilk kez binlerce arının bulunduğu 23 kovanı çalındı. Yaklaşık 14 bin lira değerinde olan ve bir yıllık kazancını hırsızlara kaptıran Yağlıpınar, ilk kez kovan hırsızlığı ile karşılaştığını söyledi. Yağlıpınar, sıradan birinin arıları sokmasını göze alamayacağını belirterek, bu işin uzmanı biri veya birileri tarafından kovanlarının çalındığını söyledi.

Jandarma ekipleri hırsızlık olayının ardından çevredeki 24 saatlik MOBESE kayıtlarını inceleyerek 48 saat içinde çalınan kovanları buldu.

23 kovanı ve arılarına kavuşan arıcı Nezih Yağlıpınar, kovanların bulunmasından çok jandarma ekiplerinin kendisine gösterdiği ilgiye sevindiğini belirterek, "Ben Kayseri'den emekli öğretmenim, gezgin arıcılık yapıyorum öğretmen iken 20-30 kovanla hobimi yapıyordum. Akşam yemek yerken gelmişler kapalı kasa araca 22 arı kovanı yüklemişler. Bu hırsızlık acemi işi değil. Kovanı normal bir insan alamaz. Arıların sokma ihtimali var. Bir kovanda 3 bine yakın arı oluyor. Benim şu an 100'den fazla kovanım var. Sabah kovanlar arasında boşluklar vardı. Jandarmayı aradım geldiler. Kozan jandarmasına teşekkür ederim. Kovanlarımı bulduğu için değil ama. Sevgi saygı güler yüzlüler. Ben öğretmenlik hayatımda göstermedim. Zararım 13 bin TL civarındaydı. Asıl derdimiz bu insanlar polisi jandarmayı oyalıyor vatandaşı mağdur ediyor. Amacım bu insanlar toplumdan temizlenmeli. Ben olmaz diyordum 20 yılda bir ilk kez başıma geldi. Arıcılar kovanlarının başında dursunlar" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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