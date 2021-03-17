Çalınan köpekleri bulunan kadın sevindi

Adana'da değeri 3 bin ile 6 bin lira arasında değişen 2 köpeği çalan 3 kişi yakalandı. Köpeğin sahibi kadın, çalınınca tarifi imkansız duygular yaşadığını ancak bulununca çok mutlu olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bahçesine kurulan ve etrafı tel örgüyle çevrilen kulübede yaşayan 'Pekinez' cinsi iki köpek çalındı. Durumu fark eden köpeğin sahibi Ayşe Aslan, polisi arayıp yardım istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk iş olarak bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kamerasında görüntülerinde, apartmanın bahçesindeki köpekleri fark eden 3 kişiden 2'si önce bahçe kapısını zorlayıp açmaya çalışıyor, ancak başarılı olamayınca bölgeden uzaklaşıp, bir süre sonra geri dönüyor. Zanlılar, köpekleri bu kez teller arasındaki açıklıktan çıkartmaya çalışıyor, ancak başaramayıp apartmana girip çıkan olunca bölgeden bir kez daha uzaklaşıyor. Şüpheliler, üçüncü girişlerinde tel örgüyü kesip, bir saatlik çaba sonucu iki köpeği alıp kaçıyor.

Polis, zanlıların kaçış güzergahındaki kameralardan iz sürüp, kiralık bir araca ulaştı. Söz konusu arabadan da şüphelilere ulaştı. Bu kişilerin de daha önce hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olan İbrahim B., Ramazan O. ve yaşı küçük B.A. olduğu tespit edildi. Her üç zanlı da yakalanırken, piyasa değeri 3 ila 6 bin lira arasında değişen iki köpek de satılmak üzereyken son anda kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen İbrahim B. ve Ramazan O. 'ev hapsi cezası' alırken, B.A. da 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. 'Aslan' ve 'Zeytin' adını verdiği köpeklerini emniyetten teslim alan Ayşe Aslan, "Onlar benim yavrularım. Benim bir parçam. Çalındıkları ana ait görüntüleri izleyince çok üzüldüm. Onların geri dönmeyeceği duygusu daha ağır basıyordu ama polis bana bir sürpriz yaptı" dedi.

Köpekleri 2010 yılında sahiplendiğini anlatan Aslan, "İkisi kardeşti. Onları ayırmak istemedim. Benim köpeklere karşı ayrı bir sevgim var. Sonuçta onlar da bir can ve onlarla aramda duygusal bir bağ var. Bunlar küçük ırk köpekler, onları sokağa ya da doğal hayata bırakamazsınız ki, yaşayamazlar" diye konuştu.

Çalınan köpeği Aslan'a daha önce araba çarptığın, mesanesi yırtılıp omurgasının dağıldığını belirten Ayşe Aslan, "Eğer 4 saat içinde eğer ameliyata alınmazsa ölecekti. Bu ameliyat da sadece Ankara'da yapılıyordu. Hemen yola çıktık ve onu ölümün pençesinden aldık. Engelli kalma durumu vardı ama yaşatmak için bu riski göze aldık. Onu yaşatmak için çok uğraştık. Aslan'ı çalanlar, onu patilerinden tutup da götürmüşler. Görüntülerde oğlum inleyip haykırıyor. O anı izlerler yüreğim parçalandı" ifadesini kullandı.

Pekinezler hakkında

Pekinezler, tüm dünyada Çin aslanı olarak da bilinir. Uzun yıllar önce hanedanlık tarafından bakılan bu nadide tür, kısa zamanda Avrupa'da popüler hale geldi. Bu köpeklerin en büyük özelliği hanedan köpeği oldukları için sahiplenici ve zeki olmaları. Sadece havlayıp sahibini tehlikelere karşı uyarma konusunda oldukça yetenekli olan köpeklerin ortalama yaşam süresi 12-15 yıl, ortalama ağırlığı da 3-5 kilogram. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı