Çalınan köpeğini getirene ödül verecek
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Çalınan köpeğini getirene ödül verecek

Çalınan köpeğini getirene ödül verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde motosikletli iki şahıs kapının önündeki köpeği çalarak kayıplara karıştı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde motosikletli iki şahıs kapının önündeki köpeği çalarak kayıplara karıştı. Pincher cinsi köpeğinin çalınma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, köpeğinin çalınması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan iş yeri sahibi Zeki Kaya, köpeğini getirene ödül verileceğini söyledi.

Olay, 25 Nisan 2021 Pazar günü Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesindeki ZEKA Makine adlı iş yerinde meydana geldi. Akşam saat 21.00 sıralarında motosikletle iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki şahıs, iş yeri önündeki kafesin içinde bulunan pincher cinsi köpeği çalmak için harekete geçti. Bir şahıs motosiklette beklerken, diğeri ise hızla demir kafesin kilidini kırarak köpeği kafesten çıkardı. Kendisini bekleyen motosikletli arkadaşının arkasına atladıktan sonra iki şahıs kayıplara karıştı. O sırada içerde çalışan iş yeri sahibi Zeki Kaya ise durumu fark ettiği anda şahısların arkasından kovaladı.

Köpeğinin kaybolması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Zeki Kaya, "Sabah saat 21.00 sıralarında dükkana gelerek kilidi kırmışlar. O sırada ben de dükkan içerisinde çalışıyordum. Köpeğin sesini duyduktan sonra camdan bakınca birisini gördüm. Arkalarından koştum ancak motosikletle kaçtıkları için yakalayamadım. Burada önce keşif yapmışlar. Ardından köpeği alıp gittiler. Her yeri aradık ancak bir iz bulamadık. Arabayla peşlerinden gittik ancak motosikletle oldukları için kaçabildiler. Köpeğimi getirsin onu istiyorum. Ailecek çok üzgünüz. Köpeği bulan arkadaşı da ödüllendireceğiz. Yeter ki köpeğimiz bulunsun" diye konuştu. - MANİSA

Çalınan köpeğini getirene ödül verecek
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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