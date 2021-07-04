ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki bir ahırdan çalınan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 60 günlük çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki bir ahırdan çalınan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 60 günlük çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Efendi Mahallesi'nde yaşayan Tolga Kepenekli (45), 2 ay önce Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na küçükbaş hayvanlarının çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine Jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ekipleri, hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Hayvanların V.B.?ye ait ahırda olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince, dün operasyon düzenlendi. 60 gün sonra bulunan 2 koyun ve 2 koç, sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan V.B. (42) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU
ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU
ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU
ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU
ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU
ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU
ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU
ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Tartıştığı amcasının oğlunu bıçakla öldürdü
Son dakika haber | Tartıştığı amcasının oğlunu bıçakla öldürdü
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Kazma sert cisme çarpınca ürktüler! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
Kazma sert cisme çarpınca ürktüler! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İbrahim Selim Armağan Çağlayan Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 17:36:07. #1.15#

title