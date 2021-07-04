ÇALINAN KOYUNLAR 60 GÜN SONRA BULUNDU

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki bir ahırdan çalınan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 60 günlük çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki bir ahırdan çalınan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 60 günlük çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Efendi Mahallesi'nde yaşayan Tolga Kepenekli (45), 2 ay önce Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na küçükbaş hayvanlarının çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine Jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ekipleri, hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Hayvanların V.B.?ye ait ahırda olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince, dün operasyon düzenlendi. 60 gün sonra bulunan 2 koyun ve 2 koç, sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan V.B. (42) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı