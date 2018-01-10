Çalınan Keçilerine Kavuştu

Tokat'ın Niksar ilçesinden çalınan 90 keçiden 60'ı Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulundu.

Niksar'da 8 gün önce 41 yaşındaki Ferit Bekar'ın ağılından 90 keçisi çalındı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmaların ardından çalınan keçilerden 60'ı Çarşamba Jandarma Komutanlığı tarafından Çarşamba'nın Porsuk Mahallesi'nde 24 yaşındaki C.B.'ye ait bir ahırda bulunarak sahibine teslim edildi. Keçilerini teslim alan Bekar, mutluluktan keçilerine sarıldı. Olayın şüphelisi C.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Keçilerine kavuşan hayvan yetiştiricisi Ferit Bekar emniyet güçlerine teşekkür ederek, keçilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. - TOKAT