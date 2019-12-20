Çalınan kapısını hurdacıda buldu
Haberler » 3. Sayfa » Çalınan kapısını hurdacıda buldu - Haberler

Çalınan kapısını hurdacıda buldu

Trabzon'da bir kişi, evinin çalınan demir kapısını hurdacıda buldu.

20.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:45
Çalınan kapısını hurdacıda buldu

'da bir kişi, evinin çalınan demir kapısını hurdacıda buldu.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Esentepe Mahallesinde ikamet eden S.G. adlı vatandaşın evinin demir kapısı ile su sayaçları dün çalındı. Bunun üzerine hurdacıları gezen S.G. çalınan malzemelerinden yalnızca demir kapıyı buldu ve geri aldı.


Öte yandan, S.G.'nin olayla ilgili olarak polise giderek şikayette bulunduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler