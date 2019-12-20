Çalınan kapısını hurdacıda buldu

20.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:45

Trabzon'da bir kişi, evinin çalınan demir kapısını hurdacıda buldu.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Esentepe Mahallesinde ikamet eden S.G. adlı vatandaşın evinin demir kapısı ile su sayaçları dün çalındı. Bunun üzerine hurdacıları gezen S.G. çalınan malzemelerinden yalnızca demir kapıyı buldu ve geri aldı.



Öte yandan, S.G.'nin olayla ilgili olarak polise giderek şikayette bulunduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA