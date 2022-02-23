Çalınan inekleri bulununca sevinçle jandarmaya sarıldı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde besici Abdil Keçer'in çalınan 2 ineği, jandarmanın çalışmasıyla bulundu. İneklerini teslim alan Keçer, sevincini jandarmaya sarılarak gösterdi.

Sarılar Mahallesi'nde besicilik yapan Abdil Keçer'in 2 ineği, cumartesi gecesi ahırdan çalındı. Sabah hırsızlığı fark eden Abdil Keçer, jandarmaya şikayette bulundu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde araştırma başlatan JASAT ekipleri, ahırdan çıkıştan itibaren çevredeki ve D-400 kara yolundaki 53 güvenlik kamerasının kayıtlarından 200 saatten fazla görüntü inceledi. Şüphelilerin kullandığı kamyonet tespit edilerek plakasından yeri belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin inekleri Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde bir kişiye 18 bin 500 liraya sattığını saptadı.

İneklerini bulan jandarma ekiplerine teşekkür eden Keçer, "Allah razı olsun JASAT ekibimizden, emeği geçen arkadaşlarımızdan" dedi.