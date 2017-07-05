Çalınan İnekler Bulundu

Kilis'te, bir ağılın duvarı yıkılarak çalınan 3 inekten 2'si bulundu.



Kilis merkeze bağlı Tahtalı Köyü sınırları içerisinde bulunan H.Ş. isimli şahsa ait ağıldan 3 adet büyük baş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce eve ait dış çevre duvarı kırılmak suretiyle çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili ilgi yaptığı çalışma sonrası ineklerin 2 tanesinin bir başka kişi hırsızlar tarafından satıldığı belirlendi. 2 inek sahibine teslim edildi. Bir ineğin bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. - KİLİS