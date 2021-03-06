Çalınan fındık sahibine teslim edildi
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Çalınan fındık sahibine teslim edildi

06.03.2021 21:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:58
Çalınan fındık sahibine teslim edildi

Zonguldak Alaplı Osmanlı Köyü Çandırlı Mahallesi'nde çalınan fındıklar sahibine teslim edildi.

Zonguldak Alaplı Osmanlı Köyü Çandırlı Mahallesi'nde çalınan fındıklar sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Osmanlı Köyü Çandırlı mahallesinde oturan İsmail C. (58) isimli vatandaşın evinden iki çuval fındık çalındı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma yapıldı. Araştırmada H.D. (38) isimli şahıs çaldığı belirlendi. Zanlının çaldığı fındıkları bir işletmeye sattığı tespit edildi. Jandarma ekipleri işletmeden fındıkları geri alarak İsmail C.'ye teslim etti. Fındığını teslim alan İsmail Civan, "Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı güvenimizi boşa çıkarmadı. 24 saat geçmeden bir kısmın fındıklarımı iade ettiler. 1 yıl boyunca bin bir zahmetle yetiştirdiğimiz mahsulüm bana geri teslim edildi. Bütün Jandarma teşkilatına teşekkür ediyorum" diyerek jandarmaya duyduğu minnet duygusunu dile getirdi.

Olayın şüphelisi H.D. ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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