Çalınan ekmek teknesini bulan polislere minnet duygusu
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Çalınan ekmek teknesini bulan polislere minnet duygusu

Çalınan ekmek teknesini bulan polislere minnet duygusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de 5 kişilik ailesinin geçimini seyyar tabla ile hurda toplayarak sağlayan Yahya O., çalınan ekmek teknesini bulan polislere teşekkür etti.

Osmaniye'de 5 kişilik ailesinin geçimini seyyar tabla ile hurda toplayarak sağlayan Yahya O., çalınan ekmek teknesini bulan polislere teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7002 Sokak üzerinde bulunan evinin önünden seyyar tablasının çalındığının farkına varan Yahya O., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları sonunda incelenen güvenlik kameraları görüntülerinden seyyar tablayı çalan şahsın A.E. olduğu tespit edildi. Yapılan fiziki takip sonucunda hırsızlık şüphelisi A.E. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, çalınan seyyar tabla ise sahibine teslim edildi.

Seyyar tablasını bulan polis ekiplerine minnet duygusunu dile getiren Yahya O., tablasıyla hurda toplayarak 5 kişilik ailesini geçindirdiğini söyledi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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