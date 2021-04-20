Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı
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Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı

Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Emin Bayezit (43), çalınan bisikletini ile bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Emin Bayezit (43), çalınan bisikletini ile bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı. 

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Bülbüller Sokak'ta Emin Bayezit'e ait bisiklet, dün saat 16.00 sıralarında evinin önünden çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bugün saat 23.30 sıralarında balkonundan sokağı izleyen Emin Bayezit, bisikletini genç bir kızın sokaklarında kullandığını gördü. Şüpheli A.E.'yi (12) yakalayan Bayezit, durumu polise bildirdi. Polis, soruşturma başlattı. Olayı anlatan Emin Bayezit, bisikletin 1 gün önce evinin önünden çalındığını belirterek, "Bu akşam da bisikleti görünce tanıdım. Durumu polise bildirdik. Şikayetçi olacağız" dedi. 


Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı
Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı
Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı
Çalınan bisikletiyle bir gün sonra evinin önünde gezen küçük kızı yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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