Çalınan bisikletini bulana ödül verecek
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Çalınan bisikletini bulana ödül verecek

Çalınan bisikletini bulana ödül verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir kişi çalınan bisikletini bulup getirene yada yerini söyleyecek olan kişilere ödül vereceğini duyurdu.

Adıyaman'da, bir kişi çalınan bisikletini bulup getirene yada yerini söyleyecek olan kişilere ödül vereceğini duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesi Ziyaret Caddesi üzerinde ikamet eden Mehmet Eren'e ait 2 bin TL değerindeki bisiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra bisikletinin çalındığını fark eden Eren, bisikletini aramaya başladı.

Bisikletini arayan Eren, bisikletini bulup getirene veya yerini söyleyen kişilere ödül vereceğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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