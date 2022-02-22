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Çalınan arı kovanları bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalınan arı kovanları bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde çalınan 67 arı kovanı bulunarak sahibine teslim etti.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çalınan 67 arı kovanı bulunarak sahibine teslim etti.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan'a bağlı Alapınar Mahallesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın kendisine ait 200 adet arı kovanından 67'sinin çalındığını ihbar etti. Olayı araştırmaya başlayan jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık olayını Ceyhan ilçesi Mercimek Mahallesinde ikamet eden G.Ö. isimli şahsın yaptığını tespit etti. G.Ö. ikametinde yakalanırken kovanlar, Ceyhan Nehri kıyısında boş arazide bulundu. Kovanlar sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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