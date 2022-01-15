ÇALINAN ARAÇLA 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, 21 gün önce çalınan, üzerinde başka plaka takılı olan otomobil polisin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu durdurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce şehir merkezinde 24 Aralık günü akşam saatlerinde M.U'ya ait 16 JAZ 13 plakalı otomobil çalındı. Bugün polis ekibi, D-655 yolunda ilerleyen 81 EG 466 plakalı otomobilin çalınan araç olduğunu fark etti. Polisin peşine düştüğü otomobil yaklaşık 5 kilometre sonra Beyciler Mahallesi mezarlığı mevkiinde durduruldu. Aracın şase numarasından yapılan sorguda çalınan araç olduğu anlaşıldı. Otomobil sürücüsü S.O. gözaltına alınırken, otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.