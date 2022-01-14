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Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, 21 gün önce çalınan, üzerinde başka plaka takılı olan otomobil polisin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu durdurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, 21 gün önce çalınan, üzerinde başka plaka takılı olan otomobil polisin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu durdurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce şehir merkezinde 24 Aralık günü akşam saatlerinde M.U'ya ait 16 JAZ 13 plakalı otomobil çalındı. Bugün polis ekibi, D-655 yolunda ilerleyen 81 EfG 466 plakalı otomobilin çalınan araç olduğunu fark etti. Polisin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 5 kilometre sonra Beyciler Mahallesi mezarlığı mevkiinde durduruldu. Aracın şase numarasından yapılan sorguda çalınan araç olduğu anlaşıldı. Otomobil sürücüsü S.O. gözaltına alınırken, otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.


Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi

Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi

Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi

Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi

Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi

Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi

Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi

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Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

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