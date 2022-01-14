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Son Dakika | Çalınan aracını farklı plakayla gördü, gerçeği polis ortaya çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Düzce'de, üç hafta önce çalınan otomobilini farklı plaka ile görünce neye uğradığını şaşıran sürücü, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de, üç hafta önce çalınan otomobilini farklı plaka ile görünce neye uğradığını şaşıran sürücü, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Durdurulan otomobilin şase numarasından yapılan sorgulamasında, çalıntı olduğu anlaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Düzce Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç hafta önce Öztürkler Kavşağında park halindeki 16 CAZ 13 plakalı Tofaş marka otomobil çalındı. Çalınan aracın bulunması için çalışma başlatılırken, araç sahibi ise kendi imkanlarıyla çalınan aracını aramaya başladı. Akşam saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde bulunan araç sahibi, kendi aracı ile aynı marka model olan 81 EG 466 plakalı otomobili gördü. Otomobilin, kendi aracına birebir benzediğini fark eden araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, S.O. idaresindeki 81 EG 466 plakalı otomobilin şase sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulamada, aracın çalınan 16 CAZ 13 plakalı otomobil olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan S.O., otomobili emanet aldığını, asıl sahibinin başka biri olduğunu iddia etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Son Dakika | Çalınan aracını farklı plakayla gördü, gerçeği polis ortaya çıkarttı

Son Dakika | Çalınan aracını farklı plakayla gördü, gerçeği polis ortaya çıkarttı

Son Dakika | Çalınan aracını farklı plakayla gördü, gerçeği polis ortaya çıkarttı

Son Dakika | Çalınan aracını farklı plakayla gördü, gerçeği polis ortaya çıkarttı

Son Dakika | Çalınan aracını farklı plakayla gördü, gerçeği polis ortaya çıkarttı

Son Dakika | Çalınan aracını farklı plakayla gördü, gerçeği polis ortaya çıkarttı

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