Çalınan altınları teslim edilen kadın polise dualar etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çalınan altınları teslim edilen kadın polise dualar etti - Haber
Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Çalınan altınları teslim edilen kadın polise dualar etti

Balıkesir'de, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak FETÖ soruşturması bahanesiyle 3 kişinin 4 bin 665 euro ile 146 bin lirasını dolandırdığı ve evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

19.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:20
Çalınan altınları teslim edilen kadın polise dualar etti

Balıkesir'de, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak FETÖ soruşturması bahanesiyle 3 kişinin 4 bin 665 euro ile 146 bin lirasını dolandırdığı ve evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Dolandırılan yaşlı kadın, hırsızların yakalandığını söyleyen polise dualar etti.

Balıkesir'de "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek vatandaşları dolandıran iki kişi yakalandı. Gönen ilçesinde yaşayan Emine Ç, ev telefonundan kendilerini polis olarak tanıtan şahısların "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek kendisinden sözde soruşturmanın aydınlatılması bahanesiyle 90 bin Türk lirası değerinde 5 adet burma bilezik, 15 adet küçük altın, 1 adet baklava kordon, 2 adet altın zincir, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın saati alarak evden ayrıldığı ihbarında bulundu. Olay polise geç intikal etmesine rağmen, şüphelilerin görüntülerine, kimliklerine ve kaçış istikametleri bilgilerine ulaşıldı. Şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Bursa'ya gittiği anlaşılan Ahmet B. (21) ve Mahmut E. (21) isimli şahıslar yakalanarak Gönen ilçesine getirildi. Ahmet B. ve Mahmut E.'nin, Emine Ç'nin haricinde 6 Martta Bursa'da yaşayan 2 müştekinin de 4 bin 665 euro ile 56 bin 600 lirasını dolandırdıkları tespit edildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada, dolandırarak almış oldukları ziynet eşyaları ele geçirildi. Olayla alakalı Mehmet C. ve Yasin A. da yakalanarak adli mercilere çıkarıldı. Şüphelilerden Mahmut E. ve Ahmet B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler Mehmet C. ve Yasin A. ise serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haber
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Haber
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haber
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haber
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Cem Yılmaz Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Mart Kadın Futbol
Şu an buradasınız: Çalınan altınları teslim edilen kadın polise dualar etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 14:02:36. #1.15#
title