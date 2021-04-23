Çalınan akülü sandalyesinin yerine yenisi alındı
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Çalınan akülü sandalyesinin yerine yenisi alındı

Çalınan akülü sandalyesinin yerine yenisi alındı
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, beyin kanaması sonucu vücudunun sol tarafı tamamen felç olan yüzde 97 engelli İbrahim Araz'ın (47) çalınan akülü sandalyesinin yerine, hayırseverler tarafından yenisi alındı.

ANTALYA'da, beyin kanaması sonucu vücudunun sol tarafı tamamen felç olan yüzde 97 engelli İbrahim Araz'ın (47) çalınan akülü sandalyesinin yerine, hayırseverler tarafından yenisi alındı.

Kepez ilçesinde yaşayan börek ustası, 2 çocuk babası İbrahim Araz, geçen sene yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Araz'ın, vücudunun sol tarafı tamamen felç oldu. Eşi Rahime ve kızı Aynur'un yardımıyla yürümeye çalışan Araz, ev dışında hareket edebilmek için akülü sandalye aldı. Hastaneye başvuran Araz'a, yüzde 97 engelli raporu verildi. Çalışamayan Araz, malulen emekli olmak için başvuruda bulundu. Ancak Araz'ın bu talebine olumsuz yanıt verildi. Geçen günlerde ise Araz'ın akülü sandalyesi, oturduğu apartmanın merdivenlerinden çalındı.

HAYIRSEVERLER YENİSİNİ ALDIKonunun gündeme gelmesinin ardından Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu'nca Araz'a yeni akülü sandalye alındı. Akülü sandalyenin bulunduğu kutuyla gelen dernek başkanı Demet Çileli'yi gören Araz, kutunun açılmasını kızının yardımıyla ayakta durarak bekledi. Kızı Aynur, kutudan çıkarıp kurduğu sandalyeye babasını oturttu. Araz, yeni akülü sandalyesini bir süre bahçede kullandı.'ÖZGÜRLÜĞÜE KAVUŞTUM'Haberin ardından birçok kişinin yardımcı olmak için aradığını söyleyen İbrahim Araz, "Hayırsever kardeşlerimiz sağ olsunlar, 2 gündür çok ilgilendiler. Birçok kişi yardımcı olmak için aradı. Bugün de akülü aracımı getirdiler. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Hareket alanım kısıtlanmıştı, özgürlüğüme kavuştum. Hırsızlara karşı önlem alacağız ama hırsızın görevi çalmak. Bir anlık boşta bulunduğumuzdan oldu. Sağlıklayken motosikletlerim çalındı, beddua etmedim. Engelli insanın uzvudur bu sandalye. Bunu çalacak kadar duygusuz insansa onu Allah'a havale ediyorum" dedi.'GÖRÜNCE HEMEN HAREKETE GEÇTİK'

Araz'ın mağduriyetini görünce hemen harekete geçtiklerini söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, "Dün haberlerde izlediğimiz İbrahim ağabeyimizin çalınan sandalyesinin yenisini bugün kendisine teslim ettik. Bir engelli çocuğun annesi olarak gerçekten çok hicap duyarak izledim haberleri. İvedi şekilde harekete geçtik. Böyle bir olayda yer aldığım için çok mutluyum. Sandalyeyi teslim aldığında onun gözlerinden akan yaşlar kendisinin de ne kadar mutlu olduğunu gösterdi. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu'nun tüm destekçilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Çalınan akülü sandalyesinin yerine yenisi alındı
Çalınan akülü sandalyesinin yerine yenisi alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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