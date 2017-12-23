- Çalınan 30 tonluk trafo Mardin'e getirildi



MARDİN - Geçtiğimiz günlerde Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesinden hırsızlar tarafından düzenlenen sahte irsaliye ile çalınan trafo Dicle Elektrik A.Ş. görevlileri tarafından Mardin'e getirilerek hizmet vermek üzere yeniden kuruldu. 5 saat süren trafo montajı sonra Turgut Özel Mahallesinde kesintisiz elektrik için enerji verilmeye başlanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özel Mahallesinden sahte irsaliyeler ile hırsızlar tarafından çalınan trafo emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile bulundu. 30 tonluk trafo dün Şırnak'ın Cizre ilçesindeki TOKİ konutlarının yakında bulunarak yapılan savcılık işlemlerinin ardından Mardin'e getirildi. Yeniden Turgut Özal Mahallesinde enerji vermek üzere kurulan trafonun nakliye ve kurulumu 5 saatlik çalışma sonunda tamamlandı.

Kızıltepe'de kışa hazırlık yatırımları kapsamında Dicle Elektrik tarafından yerleştirilen ve Turgut Özal Mahallesindeki yüzlerce eve kesintisiz elektrik sağlayacak olan 1.250 KVA gücündeki 30 tonluk trafo, sahte belgelerle çalınmıştı. Özel siparişle yapılan ve yapımı uzun bir zaman gerektiren trafonun çalınmasının basit bir hırsızlık olayı olmadığını değerlendiren Dicle Elektrik yönetimi, kış şartları altında vatandaşlara kesintisiz enerji sunmak üzere yapılan yatırımın engellenmesiyle elektrik şirketi kadar vatandaşların da mağdur olduğunu vurguladı. Yatırım yapmanın zorluklarına da değinen Dicle Elektrik yönetimi, yatırımların çeşitli nedenlerle engellenmeye çalışılmasını sert bir dille eleştirdi.

Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla trafo kısa süre içinde Şırnak'ın Cizre ilçesindeki TOKİ mevkiinde bulunarak çalındığı yere getirildi. Dicle Elektrik ekipleri trafonun yeniden montajı için çalışmaya başlarken, trafoyu çalanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

30 tonluk devasa bir trafonun çalınmasının küçümsenecek bir durum olmadığını belirtilen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, konuyla ilgili olarak hizmet verdikleri illerdeki yatırımlarına, şebekeye, malzemelere ve halkın enerji alabilmesi için kurulan tesislere verilen zararlardan çok rahatsız olduklarını belirtti. Turgut Özal Mahallesine kesintisiz elektrik sağlayacak olan 1.250 KVA gücündeki 30 tonluk trafonun sahte belgelerle fütursuzca çalındığını kaydeden Karagüzel, trafonun özel bir ürün olduğunu, özel siparişle yapıldığını da sözlerine ekledi.

Çalınan 30 ton ağırlığındaki köşk tipi trafonun bulunmasında nakliye firmasında görevli vinç operatörünün dikkatinin etkili olduğu ortaya çıktı. Çalıntı trafoyu indirdiği yeri söyleyen operatör, sahte irsaliye belgesi ile gece geç saatte trafoyu yükletmek isteyenlerden şüphelenerek yükleme sırasında cep telefonu ile görüntü çekti. Bu görüntüleri inceleyen güvenlik güçleri olayı aydınlattı.

400'den fazla konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki trafonun Cizre'de yapımı henüz tamamlanan TOKİ konutlarının yakınında bulunması, "Trafo TOKİ konutlarında mı kullanılacaktı?" sorusunu akıllara getirdi.