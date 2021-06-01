ÇALINAN 3 MOTOSİKLET PARÇALANMAYA GÖTÜRÜLÜRKEN ELE GEÇİRİLDİ
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ÇALINAN 3 MOTOSİKLET PARÇALANMAYA GÖTÜRÜLÜRKEN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 3 gün içinde 3 motosiklet hırsızlığı yapan 17 yaşındaki T.K.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 3 gün içinde 3 motosiklet hırsızlığı yapan 17 yaşındaki T.K.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir kamyonete konularak parçalanmaya götürülen motosikletler TEM karayolunda düzenlenen operasyonla polis tarafından son anda bulundu. Polis operasyonu saniye saniye görüntülendi. Motosiklet hırsızı ve motosikleti parçalamaya götürürken yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

ÖNCE 17 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI

İstanbul'da 28 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında ikisi Kadıköy, biri Ümraniye'de 3 motosiklet park edildikleri yerden çalındı. Polis yaptığı incelemede direksiyon kilitleri kırılan motosikletlerin bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen motosiklet hırsızı 17 yaşındaki T.K.K polis tarafından gözaltına alındı.

TEM ÜZERİNDE POLİS OPERASYON YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları soruşturmada motosikletin bir kamyonete konularak parçalanmak üzere il dışına çıkarılacağı bilgisine ulaştı. Polis plakasını tespit ettiği kamyonu TEM karayolunda takibe aldı. Etrafı polis araçları tarafından çevrilen kamyonet karayolu üzerinde durduruldu. Polis ekipleri kamyonetin brandasını kaldırdıklarında çalınan üç motosiklet ile karşılaştı. Bunun üzerine araçta bulunan Emin C.(29) ile Serkan F.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden uyuşturucu kullanmak, resmi belgede sahtecilik, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Emin C., Serkan F. ile yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde hakkında dosya hazırlanan T.K.K. adliyeye sevk edildi.

MOTOSİKLET SAHİBİ "BULUNDUĞUNA ÇOK SEVİNDİM" DEDİ

Öte yandan çalınan motosikletini Gayrettepe'de bulunan Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden teslim almaya gelen Kadir Hemiş "Park ettiğim motosikletimin sabah çalındığını görünce şok oldum. Polise başvurdum. Bir gün sonra bana telefon edip motosikletimin bulunduğunu söylediklerinde önce inanmadım. Şaka yapıyorlar sandım. Polislere teşekkür ediyorum." dedi.

ÇALINAN 3 MOTOSİKLET PARÇALANMAYA GÖTÜRÜLÜRKEN ELE GEÇİRİLDİ
ÇALINAN 3 MOTOSİKLET PARÇALANMAYA GÖTÜRÜLÜRKEN ELE GEÇİRİLDİ
ÇALINAN 3 MOTOSİKLET PARÇALANMAYA GÖTÜRÜLÜRKEN ELE GEÇİRİLDİ
ÇALINAN 3 MOTOSİKLET PARÇALANMAYA GÖTÜRÜLÜRKEN ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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