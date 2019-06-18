Çalınan 3 büyükbaş, başka ahırdan çıktı
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce çalınan 3 büyükbaş, mahalle muhtarı ile jandarmanın takibi sonucu başka ahırda bulundu.
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce çalınan 3 büyükbaş, mahalle muhtarı ile jandarmanın takibi sonucu başka ahırda bulundu.
Olay, yaklaşık 1 ay önce ilçeye bağlı Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mahalledeki ahırlardan 3 büyükbaş çalındı. Şikayet üzerine Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dededağ Mahallesi Muhtarı Aydın Boz da çalışmalara destek verdi. Yapılan çalışma sonucu 3 büyükbaşın Fevzi Çakmak Mahallesi Esentepe Sokak'taki ahırda olduğu tespit edildi. Bafra Jandarma Komutanlığı ve Bafra Emniyet Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği operasyonla 3 büyükbaş ahırdan alınarak sahiplerine teslim edildi. Ahır sahibi ise hayvanları başka birinden satın aldığını söyledi.
- Samsun
Olay, yaklaşık 1 ay önce ilçeye bağlı Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mahalledeki ahırlardan 3 büyükbaş çalındı. Şikayet üzerine Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dededağ Mahallesi Muhtarı Aydın Boz da çalışmalara destek verdi. Yapılan çalışma sonucu 3 büyükbaşın Fevzi Çakmak Mahallesi Esentepe Sokak'taki ahırda olduğu tespit edildi. Bafra Jandarma Komutanlığı ve Bafra Emniyet Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği operasyonla 3 büyükbaş ahırdan alınarak sahiplerine teslim edildi. Ahır sahibi ise hayvanları başka birinden satın aldığını söyledi.
- Samsun
Kaynak: DHA
Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Son Dakika Haberleri