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Çalımbay: "Şampiyon olabilirdik"

Süper Lig'in 33. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bu sene biz çok sıkıntılar yaşadık.

Çalımbay:
20.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:25

Süper Lig'in 33. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bu sene biz çok sıkıntılar yaşadık. Sakatlarımız çok oldu. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de devre arası 3-4 tane oyuncu alabilseydik belki de şampiyon bile olabilirdik. Olmamak için de bir neden yoktu" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 2-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, bu sezon Sivas'ta oynanan son iç saha maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugünkü maç bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Başakşehir camiasını tebrik ediyorum. Başta Göksel başka olmak üzere Okan hoca ve tüm futbolcularını tebrik ediyorum şampiyonluklarından dolayı. İnşallah Avrupa'da da çok çok başarılı olurlar. Biz bugünkü maça çıktığımızda mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Gayet de iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar çok üstün oynadık, çok pozisyona girdik. Belki de bugüne kadar oynayıp da en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Bizim için stresli bir maçtı. 1-0 iken rahat değildik. 3-0 olduktan sonra golümüz VAR'dan döndü. Bu kaçıncı oldu bilmiyorum. Dediğim gibi herkes iyi mücadele etti. Tek yaptığımız hata son paslarda biraz daha dikkatli olabilseydik çok farklı güzel bir maç kazanmış olurduk ama buna da şükür. Bu sezon Sivas'ta son maçımızı oynadık. Galibiyetle bitirdiğimiz içinde mutluyuz. Bu 8 maça baktığınız da deplasmanda hiç yenilmedik. Kendi sahamızda sadece kötü netice aldık. Onun dışında da bütün sakatlıklara rağmen sezon başından beri mükemmel bir istikrar yakalayıp iyi bir şekilde buraya kadar geldik" dedi.

"Benim bazı şartlarım olacak"

'Sivasspor ile yola devam edecek misiniz?' sorusuna Çalımbay, "Onu henüz görüşmedik. Şu an benim tek düşüncem Göztepe maçı. Göztepe maçı bizim için çok çok önemli oldu. Bizim o maçtan mutlaka çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor. Şu anda bütün konsantreyi oraya vereceğiz. Tabii ki şu an 4.'lüğü garantiledik ve Avrupa'ya gideceğiz. Onun için tabii ki kulübümüzle konuşacağız. Biz zaten Sivaslıyız, bir sorunumuz da yok. Oturup konuşuruz. Tabii ki benim bazı şartlarım olacak. Onu da yönetimle anlaşırsak devam ederim. Benim şartlarım derken bu para değil, maddi açıdan değil başka açıdan şartlarımız olacak. Onları yaparsak inşallah bu sezonkinden daha başarılı bir sezon geçirmiş oluruz. Çünkü bu sene biz çok sıkıntılar yaşadık. Sakatlarımız çok oldu. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de devre arası 3-4 tane oyuncu alabilseydik belki de şampiyon bile olabilirdik. Olmamak içinde bir neden yoktu. Onun için bizim mükemmel bir kadro kurmamız gerekiyor. Çünkü çok değerli arkadaşlarımız gidecek. Onların yerini doldurmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

"Pandemi olmasaydı her şey daha farklı olabilirdi"

Kayserispor ve Malatyaspor mağlubiyetinin takımı etkilediğini ifade eden Çalımbay, "Kayseri maçında Mert Hakan bir penaltı kullandı. Şanssızlık topu dışarıya attı. Hele Malatya maçında bütün maç boyunca yüzde 65 top bizdeydi. Bir tane bile korneri yok Malatya'nın bir kere geldiler, gol oldu. Bir sürü pozisyona girdik bu günkü gibi ama değerlendiremedik. Tabi ki onlara üzülüyoruz, keşke diyoruz onlardan bir tanesini kazansaydık. Şu anda bizim, ikinciliğimiz garanti gibi bir şey olacaktı ama yapacak bir şey yok. Sivasspor olarak mütevazi kadroyla belki de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın aldığı bir oyuncuyla bütün takımı yaptık. Hiç bir bonservis bedeli ödemeden bir takım kurduk. Yani bu takıma herkes baktığında düşmeye oynayacak bir takım olarak bakıyordu. Lig'in son 1 maçına geldik şuan da ligde üçüncüyüz. İnşallah son 1 maçı alıp ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Onun için şuan Sivasspor'u yaptığı şey şampiyonluk kadar değerli bir şeydir. Anadolu takımının orada olması. Başakşehir'i ben Anadolu takımı saymıyorum. Başakşehir'de bir İstanbul takımı ve imkanları bütün kulüplerden daha iyi imkanlara sahip bir takım. Onun için onların bütçelerine rağmen aralarına girmek çok büyük başarıdır, Sivasspor açısından. Ben Valimiz başta olmak üzere Sivas halkımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu sene gerçekten taraftarımız mükemmeldi. Eğer bu sene pandemi olmasaydı her şey daha farklı olabilirdi. Ben hepsine teşekkür ederim. İnşallah seneye de daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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