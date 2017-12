Çalımbay, "Saha Dışını Halledersek Saha İçini de Çözeriz" -1

Çalımbay, "Saha dışını halledersek saha içini de çözeriz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ikinci yarısında telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını belirterek, "Eğer saha dışında yaşanan olaylarda çok iyi duruma gelirsek, sahanın içini de düzeltmiş oluruz" dedi. Çalımbay, cuma günü başkan Muharrem Usta ile bir araya gelerek transfer ve yol haritası hakkında görüşeceklerini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor'da göreve başladığı dönemden bugüne kadar olan süreci değerlendiren Çalımbay, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"En çok Malatyaspor maçında üzüldüm"

Çalımbay göreve geldiklerinde iki antrenmanla Malatya maçına çıkmak zorunda olduklarını hatırlatarak, "Biz göreve başladığımızda hakikaten işimizin çok zor olacağını biliyorduk. Geldiğimiz yer sorumluluk isteyen futbolu çok seven bir futbol kenti. Burada bir kriz vardı, bunu yönetmemiz gerektiğini ve bütün zorlukları biliyorduk. Kadroyu yüzeysel olarak biliyorduk ama çalışma çok farklı bir şey. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Bizim kesinlikle ne olursa olsun mazerete üretmeden seri yapmamız gerekiyordu. Bunun çoğunu başardık. Geldiğimizden beri tek Malatya maçında üzüldüm. İki günlük antrenmanla o maça çıkmamız konusunda sıkıntı yaşadık. Orada Sosa'nın kırmızı kart görmesi ve kendi kalemize gol atmamız üzüntü vericiydi. O maçtan sonra camianın daha da karamsar bir hale düştüğünü biliyorum. Kupa ve Galatasaray maçı takımımıza yavaş yavaş güven kazandırmaya başladı" şeklinde konuştu.

"Gelinen noktadan memnunum"

Takımın bulunduğu yerden memnun olduğunu söyleyen Çalımbay şöyle konuştu: "Zaman zaman çok iyi oynadık ve kritik maçları kazandık. Çok iyi oynadığımız maçlardan bir tanesi Galatasaray maçıydı. İnanılmaz bir taraftar desteği ve takımımızın isteği ile o maçı kazandıktan sonra iyi bir seri kazandık. Geldiğimiz yerden çok memnunum. Geldikten sonra yaptığımız şeyler ortada; ilk 8 hafta sonrasına baktığımızda Başakşehir'le aynı puandayız. Onun için memnunuz. Gönül isterdi ki son maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirelim. Ancak biz farklı düşünüyoruz. Biz o maçın kolay olmayacağını ve çok zor geçeceğini biliyorduk. Kapasitemizin çok çok üstüne çıkmamız gerekiyordu. Ama istediğimiz olmadı. Ne olursa olsun mağlubiyetten beraberliği yakaladık. Yenebilirdik de"

"Kazanırken bile hatalarımızı not ediyoruz"

Çalımbay, "Biz kazanırken bile hatalarımızı bir kenara yazıyorduk. Şu anda da hatalarımızı devre arasında arkadaşlarımızla tek tek görüşeceğiz. Konuşarak hataları düzelteceğiz. Kampta 17 antrenman yapacağız ve bu antrenmanlarla bu hataları düzeltmeye çalışacağız. Çünkü lig bizim için ikinci yarı başlayacak ve telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Aldığım kararlar var ve bunları ikinci yarıda uygulamaya başlayacağım. Bazı şeyleri idare ettik bundan sonra idare etme şansımız olmayacak. Kimsenin kaprisine, kimsenin yedek kalmış üzüntüsüne izin vermeyeceğiz. Çünkü Trabzon için ikinci yarı bambaşka bir şekilde başlaması gerekiyor ve öyle de başlayacak. Oyuncularım inanılmaz şekilde mücadele etti, inanılmaz şekilde özveride bulundu. Taraftarlarımız muhteşemdi onlar bu desteği daha da arttırmalı. Çünkü kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçını onların desteği ile bir final maçı olarak görüyoruz. ve o maçı en iyi şekilde bitireceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"Transferde çok dikkatli davranacağız"

Transferde çok dikkatli davranacaklarını belirten Çalımbay, "Bizim oyuncuya ihtiyacımız var bu bir gerçek. Ama eğer yönetimimizin, maddi açıdan sıkıntısı varsa kesinlikle yapmayacağız. Eğer yapabilirsek bizim alacağımız oyuncu bir oyuncu olmaz. Bu oyuncu en az 3 olur. Onun için onu da çok dikkatli bir şekilde yapacağız. Geldiğimizden beri maç seyrediyoruz. Mısır'dan gelecek olan Mehmet Yılmaz'dan da rapor alacağız ve oturup Başkan'la konuşacağız. Başkan'la dün konuştum, yüz yüze konuşmamızı istedi. Bazı şeyleri yüz yüze açıklamam gerekiyor. Mevcut oyuncularımız içinde alacakları çoksa ve onların da öyle bir sıkıntı varsa transferi kesinlikle düşünmüyorum. Oynamadıkları için çok rahatsız olan arkadaşlarımız var onlarla da konuşacağız, oynayabilecekleri yere gidebilirler. Her şeyden önce kulübümüzün menfaati gelir. Transfer yapsak da yapmasak da kulübümüzün faydası için olacak bu. Ama bizim kesinlikle 1-2 transfere ihtiyaç var" dedi.

"Mas'ın transferi net değil"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mas'ın transferi hakkında net bir şeyin olmadığını belirterek, "Mas ile ilgili net bir şey yok. Biz onun gitmesini istemiyoruz. Mas'ın da kendine göre hedefleri var ona saygımız var. Eğer giderse yerine mutlaka oyuncu alacağız. Mas'tan kaldığı sürece ben memnunum. Elinden ne gelirse onu veriyor. Trabzon'da öyle oyunculara ihtiyacı var. O süreci bekleyeceğiz. Bir hafta içinde o olay da netleşir. Kampa kadar yüzde 99 her şeyi halletmiş olacağız. Belki her şey halledilirse kampta 1-2 oyuncu alacağız" ifadelerini kullandı

"Kafası burada olmayan oyuncu istemiyorum"

Çalımbay, oynamadığı için kapris yapan oyuncuları istemediğinin altını çizerek, "Yedek kalıp yalandan ısınan, oyuna girerken surat yapan futbolcu istemiyorum. Oynamadığı zaman farklı şey düşüneni, antrenmana çıkmayanı istemiyorum. İkinci yarı için her şeyi göze alıyorum. Çünkü ikinci yarıdan sonra ligin bir ikinci yarısı daha yok. Bu yüzden benim de yönetimin de çok kararlı olması gerekiyor. Hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırmak istemiyoruz. Ancak bazı arkadaşlarımız yolunu ayırmak için elinden geleni yaptığı için biz de gerekeni yapacağız. Bütün futbolcu arkadaşlarımızı çok seviyorum. Bazen oynar bazen oynamazsınız. Herkes profesyoneldir. Nasıl biz onlara saygı duyuyorsak herkes işine saygı duyarak yapacak. Ben buraya başarılı olmak için geldim. Bütün arkadaşlarımızın elini taşın altına koyarak başarı için çalışması gerekiyor. Bu taraftar, yönetim, biz ve futbolcuların bir araya gelmesi ile bütün olunduğunda başarı gelir. Onun için tek yürek olmamız gerekiyor. Sorun varsa yönetimin bunu çözmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Burak'a çok yüklendik"

Tecrübeli teknik adam transferde önceliklerine ilişkin olarak ise şunları söyledi, "Öncelikle Mas'ın durumuna göre bir yol çizeceğiz. Elimizdeki oyunculardan daha iyi oyuncu bulursak alacağız. Aynı ayarda ise almamız mümkün değil. Biz Rodallega ya da N'Doye oynamadığı zaman, tek golcümüz var, o da Burak. Bir de oynayabilirse Yusuf. Onun için bizim sıkıntımız gol. Burak'ın dışında yok. Onun için orayı bir zenginleştirmemiz gerekiyor. Kaleye gitmemiz gerekiyor. Burak'a yardımcı olmamız gerekiyor. Her şeyimizi Burak'a dayamışız. ve Burak şu ana kadar mükemmel bir grafik çizdi. Burak 1.5 senedir dinlenmeden oynuyordu. Orada hep ona yüklenilmiştir. Burak'a top taşımamız lazım. Onun için oradaki arkadaşlarımızın daha çok golü düşünen, atağa giden özellikle deplasmanlarda kontrataklarda iş yapan arkadaşlarla oraları donatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sahanın dışında gelişirsek, saha içini çözmüş oluruz"

Saha dışında da takımın gelişmesi gerektiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Bunu öyle de böyle de herkesin kabul etmesi gerekiyor. Buradaki oyuncu kurgusunda herkes birbirine yakın oyuncular. Biz de bir tercihte bulunuyoruz. Herkesin buna saygı duyması gerekiyor. Bizim ilk yarıda istediğimiz şeyleri alamadığımız arkadaşlarımız var, onların kapasitesini en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Hep kupa hem lig maçlarımız var. O arkadaşlarımızı da kazanmamız gerekiyor. Oyun olarak kadroyu zenginleştirdiğimiz, bazı şeyleri düzelttiğimiz zaman herkesin kafasında takıma faydalı olayım düşüncesi olursa o zaman çoğu şeyi aşmış olacağız. Eğer biz saha dışındaki olayları çok iyi bir duruma gelirsek saha içini de düzeltmiş olacağız. Çünkü sahanın dışında olaylar sahanın içini de etkiliyor. Bir katkısı, oyuncunun ısınmaya istemeyerek gitmesi, yalandan ısınması, oyuna zorla girmesi en büyük sorundur. Onun için bunları istemiyorum. Bunu devre arasında da konuşacağız arkadaşlarımızla. Eğer halen devam etmek istiyorsa çok güzel bir devre arası boşluğu var herkes gidebilir. 'Ben oynamak istemiyorum' der gidebilir. Burada kalan herkes görevini yapmak zorunda. Kimse bedava oynamıyor. Herkes Trabzonspor'dan biri şeyler kazanıyor. Kimsenin Trabzonspor kulübünde hiçbir zaman parası kalmaz. Eninde sonunda parasını alır. Onun için onun karşılığını vermeleri gerekiyor. Eğer sözleşmelerinde '11'de oynayacağım, öyle geldim' yazıyorsa o ayrı. Herkes kendi işini yapacak, işine saygı duyacak ve aldığı şeyin karşılığını vermek zorunda" ifadelerini kullandı.

"Her maçımızı en işi şekilde bitirmeliyiz"

Ligdeki yarışı değerlendiren Çalımbay, "Lige baktığımızda bizim açımızdan bakarsanız, bir kere oynayacağımız üç maçımız çok önemli. Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe. Bu üç maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Devre arası o yüzden önemli. İlk defa takımımla net 10 gün çalışacağız. İyi bir şekilde değerlendirip çok iyi bir şekilde lige girmemiz gerekiyor. Her maçımızı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki yukarıyı yakalayalım. Lig çok zor geçecek, telafisi olmayan maçlar olacak. Her şey 17 maçtan sonra bitecek" açıklamasını yaptı.

"Sosa burada ve bizim oyuncumuz"

Trabzonspor'un sene başında renklerine kattığı tecrübeli isim Sosa'nın gidişatından memnun olduğunu söyleyen Çalımbay, oyuncuyla sürekli görüştüğünü belirtti. Çalımbay, "Biz oyuncularımızın hepsiyle konuşuyoruz. Sosa'nın sözleşmesi burada ve devam ediyor. Sosa'nın profesyonelliğine, çalışmasına kimse bir şey söyleyemez. Çok deneyimli bir oyuncu. Kariyerini söylemeye gerek yok. Tek sıkıntısı buraya gelirken hazır olmamasıydı. Eğer ben sezon başı burada olsaydım onu oynatmayacağımı söyledim. Karabük maçında gördük istek ve arzusunu çok beğendim. Onu oyuna alırken koşarak geldi. Bazıları yürüyerek geliyor. İkinci yarı onun çıkışı olabilir. Kendine bağlı. Konya maçında da oynatacağız" dedi.

"Yusuf ve Abdulkadir bu şehrin gurur kaynakları"

Yusuf Yazıcı'daki performans düşüklüğüne ilişkin de konuşan Çalımbay, "Dün Abdülkadir ve Yusuf'la konuşurken kendimden örnek verdim. Altyapıdan çıkıp kendi memleketinde oynaması çok güzel bir şey. Ancak basının sürekli olarak Yusuf'u ve Abdülkadir'i, 'Şu kadar paraya gidiyor' diye yazması çok zararlı. Ben onu onlara anlattım. İkisi de çok kaliteli ve işlerini çok iyi yapıyor. Onlar ne para ne pul sadece işlerinin peşinden gitmek istiyor. Trabzon'da her şey olabilir, herkes gidebilir ama onlar en çok şeyi yaşayan isimler olur. Ama iyi bir şey olduğunda da en çok onları sevinci yaşar. Onlara sahip çıkılması gerekiyor. Bir maç oynuyor şişiriyorlar yazılıyor, bir kötü maç oluyor yine başka şeyler yazılıyor. Onlara bizim de bir faydamız olması gerekiyor, anlatarak çalışarak onları iyi bir duruma getirmemiz gerekiyor. İnşallah Avrupa'ya gider başarılı olurlar. Trabzonspor altyapısından giderek oynamaları çok güzel. Örneğin Gökdeniz yıllardır oynuyor. İkisine çok güzel bir teklif gelirse kulüp ve ikisinin menfaati olursa farklı davranmak gerekiyor. Burada iki tarafın da kazanması için hareket etmek gerekiyor. Kulübün çok iyi kararlar vereceğine inanıyorum. Yönetim de Yusuf'la oturup konuşuyor biz de, Trabzonspor'un ikisine de çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Mas durumu netleşmeli"

Trabzonspor'la transferde adı geçen oyuncular konusunda konuşan Çalımbay, özellikle son dönemlerde Antalyasporlu Sakıp Aytaç'ın çokça yazıldığının hatırlatılması üzerine, "Mas'ın gitme olayı olduktan sonra Emre, Pinto, Sakıp gibi birçok isim yazıldı. Bir kere Sakıp'ın Antalya ile sözleşmesi var. Mas'ın olayı garanti değil. Mas gitmeden oyuncu alma şansımız yok. Mas gittikten sonra o olasılıklar konuşulur. Önce bir Mas olayı netleşsin ondan sonra kulübümüz kulüplerle görüşür ya da hangi oyuncuya talipsek konuşulur. Ömer Bayram konuşuluyor ortada hiçbir şey yok. Yazılan çok ama ortada bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Kupa, lig kadar önemli"

Türkiye Kupası'nın kendileri için Süper Lig kadar önemli olduğunu yineleyen Rıza Çalımbay, bunu oyuncularıyla da sürekli paylaştığını belirtti. Çalımbay, "İki kupa maçı oynadık ve çok iyi bir şekilde bitirdik. Şimdi oynayacağımız takım bana göre ligin en disiplinli takımlarından birisi ve çok zor bir maç olacak. İkinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. İlk maçı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Yorgun olan arkadaşlarımız var onlardan yararlanamayabiliriz. Ne olursa olsun oradan iyi bir şekilde buraya dönmek. Hem ligde hem kupada gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza, 'Bu camiamız için çok önemli. Lig kadar önemli' dedik. Beni en çok korkutan ligin son maçları. Yani tatile girilirken oynanan maçlar. Bu bütün takımlar için böyle. Herkes çantasını hazırlamıştır. Arkadaşlarımızın çok iyi konsantre olması gerekiyor. Onun için diyorum ya, kafası orada olmayan arkadaşlara şans vermemiz çok zor. O maçı yaşaması gerekiyor. Büyük ihtimalle N'Doye da dahil bazı arkadaşlarımız kadroda olmayacak. Öbür türlü diğer arkadaşlarımız oynayacak" dedi.

"Fatih Hoca'ya ve Galatasaray camiasına hayırlı olsun"

Dört büyük takımın çalıştırıcılarının da yerli hocalar olmasını değerlendiren Çalımbay, "Bu duruma çok seviniyorum. Fatih Hoca'yı anlatmaya gerek yok. Hayırlı olsun diyoruz" yorumunu yaptı. Çalımbay, TSYD'nin seminerine mecburi olarak katılmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Bu seminere bütün teknik direktör arkadaşlarımız katılıyor. Mecnun Başkan'ın bizimle aynı panelde olduğunu bilmiyordum, şimdi öğrendim" dedi.