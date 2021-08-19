Çalımbay: "Rövanş maçına galibiyet için gideceğiz"
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Çalımbay: "Rövanş maçına galibiyet için gideceğiz"

Çalımbay: 'Rövanş maçına galibiyet için gideceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçının ardından, "Maçın ilk yarısı burada böyle bitti.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçının ardından, "Maçın ilk yarısı burada böyle bitti. Ama bunun bir de ikinci yarısı var. Orada tabii ki bambaşka bir şekilde çıkacağız. Eksik arkadaşlarımız da takıma katıldığı zaman orada galibiyet için gideceğiz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, "Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Çekişmeli ve mücadele içerisinde geçen bir maç oldu. Rakipte ölü toplar ve yan toplardan çekiniyorduk. Arkadaşlarımızla da bunu konuşmuştuk. Üzüldüğüm bu oldu. Maalesef konuştuğumuz ve dikkat etmemiz gerektiği şeylerden goller yedik. Ondan sonra her türlü baskıyı kurduk. İkinci golü yemememiz gerekiyordu. Baskı da kurduk, her türlü pozisyonlara da girdik ama son pasları maalesef değerlendiremedik. Bizi sevindiren şey; oyunun başından sonuna kadar tüm arkadaşlarım iyi bir şekilde mücadele ettiler, hiçbiri oyundan kopmadı. Hepsi en güzel şeyi yapmak için uğraştı. Bunun için bu oyunun karşılığı mağlubiyet olmaması gerekiyordu. Son 15 dakika onlarda iyice defansa kapandılar. Girdiğimiz pozisyonlara penaltı olup olmadığı bizim bulunduğumuz yerden pek gözükmüyor. Varsa da yoksa da hakeme bir şey diyemeyiz. Ama yazık oldu. Bu oyunun bu mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Maçın ilk yarısı burada böyle bitti. Ama bunun bir de ikinci yarısı var. Orada tabii ki bambaşka bir şekilde çıkacağız. Eksik arkadaşlarımız da takıma katıldığı zaman orada galibiyet için gideceğiz" diye konuştu. - SİVAS

Çalımbay: 'Rövanş maçına galibiyet için gideceğiz'
Çalımbay: 'Rövanş maçına galibiyet için gideceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çalımbay: "Rövanş maçına galibiyet için gideceğiz" - Haberler Spor
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