Çalımbay: "Konya maçı için tedbirler aldık"
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Çalımbay: "Konya maçı için tedbirler aldık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Konyaspor maçı kolay geçmeyecek.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Konyaspor maçı kolay geçmeyecek. Bunun için bütün tedbirlerimizi alıp, çok iyi şekilde konsantre olup, oyundan kopmadan taraftarlarımızla beraber maçı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur maçında Dinamo Batumi'yi eledikleri için mutlu olduklarını ve lig ile Avrupa kupasını bir arada götüreceklerini söyledi.

Çalımbay, Dinamo Batumi karşısında 1-0 geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını belirterek, "Hem taktik değişiklik olsun hem sonradan oyuna aldığımız arkadaşlar çok verimli oldu. Taraftarlarla da iyi bir şekilde bütünleşince maçı güzel bir şekilde bitirdik" dedi.

"Turu geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda karşılaşacakları Kopenhag'ı değerlendiren Çalımbay, "İyi ve disiplinli bir takım. Kopenhag sürekli şekilde liginde şampiyon olur ya da Avrupa kupalarına gider. Bundan sonra iyi takımlar kaldığı için zor bir maç olacak. Hem lig hem de kupayı götürmeye çalışacağız. Sakatlıklar olmazsa onun dışında sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu turu da geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımıma yürekten güveniyorum inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Konya maçını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz"

Çalımbay, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte daha hazır hale geleceklerini ve herkesin kapasitesini ortaya koyduğu takdirde çok başarılı olacaklarına inandığını kaydetti. Çalımbay, "Yine zorlu bir lig başlayacak. Tabi ki bizim de amacımız ligi iyi bir yerde bitirmek. Hem ligi hem de Avrupa kupalarını beraber götürmek istiyoruz. Bizim için final maçı niteliğinde bir Kopenhag maçı oynayacağız. Ondan önce oynayacağımız Konyaspor maçı bizim için en önemli maçlardan bir tanesi. Kendi sahamızda oynayacağımız için maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum"

Dinamo Batumi maçının uzamasıyla birlikte takımın çok fazla yorulduğunu söyleyen Çalımbay, şunları söyledi:

"Yorgunluk var tabii ki çünkü uzatmalı bir maç oynadık. 2 gün sonra da tekrar bir maç oynayacağız ama kadromuzu değiştire değiştire, dinlenmiş arkadaşlarımızı oynatarak, iyi durumda olanlarla yolumuza devam edeceğiz. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Konyaspor maçı kolay geçmeyecek. Bunun için bütün tedbirlerimizi alıp, çok iyi şekilde konsantre olup, oyundan kopmadan taraftarlarımızla beraber maçı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız." - SİVAS

Çalımbay: 'Konya maçı için tedbirler aldık'
Çalımbay: 'Konya maçı için tedbirler aldık'
Çalımbay: 'Konya maçı için tedbirler aldık'
Çalımbay: 'Konya maçı için tedbirler aldık'
Çalımbay: 'Konya maçı için tedbirler aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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