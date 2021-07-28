Çalımbay'ın Avrupa'daki 18. randevusu
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Çalımbay'ın Avrupa'daki 18. randevusu

Çalımbay'ın Avrupa'daki 18. randevusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Petrocub ile yapacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 18. kez kulübede bulunacak.

DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Petrocub ile yapacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 18. kez kulübede bulunacak.

Atom Karınca lakaplı teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 18 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.

SİVASSPOR'DAKİ AVRUPA SERÜVENİ

Geçen sezon Sivasspor'un başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Çalımbay, bu maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. Korona virüse yakalandığından dolayı kalan 2 maça çıkamayan Çalımbay'ın görevini yardımcı antrenör Bülent Albayrak üstlenmişti. Çalımbay geçen hafta da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında Petrocub ile karşılaşmış maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında yarın saat 20.00'de Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Çalımbay'ın Avrupa'daki 18. randevusu
Çalımbay'ın Avrupa'daki 18. randevusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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