- Çalımbay'ın aklı Galatasaray maçında!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay :

"Galatasaray maçını iyi şekilde bitirmeliyiz"

"En büyük gücümüz taraftar"

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Ligin iyi takımlarına karşı galibiyetler aldık. Takımımızda herkese bir güven geldi. Tek amacımız Galatasaray maçı. Bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyor" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan tüm maçları çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyleyerek, Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkinde konuştu.

Ligde son maçlarda iyi oynadıklarını kaydeden Çalımbay, "Ligin iyi takımlarına karşı galibiyetler aldık. Takımımızda herkese bir güven geldi. Sakat arkadaşlarımız da döndü. Tek amacımız Galatasaray maçı. Bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyor. İnanılmaz ihtiyacımız var buna. Ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmek istiyorsak, kalan 4 maçımızı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kolay değil, zor maçlar oynayacağız bunun farkındayız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. İyi şeyler yapıyoruz, iyi oynuyoruz. Galatasaray ile çok güzel bir maç oynayacağız. Kendimizi antrenmanlarda hazırlayacağız, hem de mental olarak hazırlamamız gerekiyor ki bu maçı kazanalım. Arkadaşlarımın çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Galatasaray karşısında en büyük güçlerinin taraftar olacağını kaydeden Çalımbay, "Galatasaray karşısında tabii ki en büyük gücümüz taraftar. İnşallah taraftarımız tribünü doldurur. Biz bu maçtan çok iyi şekilde çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.