: Çalımbay: "Hakem arkadaşlarımıza güvenimiz sonsuz"

Süper Lig'de lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonuna kadar takımda kalacaklarını açıkladığı yıldız oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın Avrupa'da kariyerlerini sürdümelerinin daha iyi olacağını söyledi.

Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın ilk hedefinin Sivasspor'u başarıya ulaştırmak olduğunu belirterek, iki oyuncusunun da çok daha başarılı işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Onların hedefleri vardır, hedefleri doğrultusunda bir yerlere gitmeleri haklarıdır. Emre geçen sene de iyi oynamış, bu sene de iyi oynuyor. Mert Hakan da yeni çıktı, mükemmel oynuyor. Avrupa'da olabilir Türkiye'de olabilir. Ama bana göre Emre ve Mert Hakan'ın Avrupa'ya gitmesi daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, "Mert Hakan ve Emre'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunuldu mu?" sorusuna, "O benim işim değil, yönetimin işi. Mutlaka görüşüyorlardır. Mert Hakan ve Emre ile sürekli konuşuyoruz, onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Şimdiden onların bir takıma gitmeleri pek doğru bir şey olmayabilir. Başka takıma gittiklerinde beklenti çok fazla olur ve beklentiye karşılık veremeyebilir. Devre arası çok kısa, uyum sürecinde sıkıntı yaşayabilirler. Sezon sonu gitmeleri onlar için daha iyi. Bir de buradan kuvvetli bir şekilde giderse, daha kuvvetli olurlar." yanıtını verdi.

Rıza Çalımbay, "Mert Hakan'ı da Emre gibi A Milli Takım'da görebilir miyiz?" sorusunu ise, Ben milli takımın teknik direktörü değilim ama Emre gibi diğer oyuncularımız da var. Emre kadar Mert Hakan kadar takıma çok katkısı olan arkadaşlarımız da var. Bunların seçimi Şenol Hoca'ya bağlı. Nerede ihtiyacı varsa oradan alacak. Bu Mert Hakan olabilir, Hakan Aslan olabilir, Ziya, Uğur olabilir. Kararı verecek Şenol Hoca, bir şey diyemeyiz. Bize sorarsa kendi fikrimizi söyleriz." şeklinde yanıtladı.

"Maçın ikinci yarısı başlıyor ve bu ikinci yarı çok zor olacak"

Kırmızı-beyazlı takımın başarısını, "Takımın uyumu, sezon başından bu yana iyi çalışması, yönetimin, taraftarın durumu, bunların hepsi bir araya gelince bir bütün oluyor ve başarı geliyor. Biz bunların hepsini sağladık. Özellikle yönetim tarafı, bir yönetim ne yapması gerekiyorsa hepsini fazlasıya yaptılar. Maddi açıdan hiçbir sıkıntı yok." sözleriyle açıklayan Rıza Çalımbay, şampiyonlukla ilgili olarak, "Çalışma ortamı çok iyi, huzur içinde çalışıyorsun. Takımdaki arkadaşların hepsi inanılmaz disiplinli çalışıyor. Ortaya da güzel şeyler çıkıyor. Kimse bizim ilk yarıyı lider bitireceğimizi, o kadar çok galibiyet alacağımızı, öyle bir seri başlatacağımızı beklemiyordu ama biz belli bir şeyden sonra kendimize inandık. Yeni yeni arkadaşlarımızı oynattık, onlar da çok başarılı oldu. İlk yarı bitti, ilk yarıyı sildik, yeni bir lig başlıyor. Maçın ikinci yarısı başlıyor ve bu ikinci yarı çok zor olacak. Telafisi olmayan maçlar oynanacak. İlk yarı oynadığımız oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra inşallah iyi bir yerde ligi bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerini de değerlendiren Çalımbay, "Bana göre hepsi zorlar. Buna Başakşehir de dahil. Başta Beşiktaş. Onlar her ne olursa olsun bizden daha güçlü tarafları var. Saydığım unsurları bir araya getirebilirsek biz de yarışta çok iddialı olacağız. Bana göre en iyi kadro Başakşehir'de. Başakşehir her türlü imkana sahip, kadrosu, maddi açıdan hiçbir sıkıntısı yok, taraftar baskısı yok. O yüzden daha rahat. Diğer takımlar, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray mutlaka toparlanacaklardır. Onların hepsi şampiyonlukta iddialılar." ifadelerini kullandı.

"En zor maçımızı Beşiktaş ile oynayacağız"

Süper Lig'de ikinci yarıya Beşiktaş ile oynayacakları zorlu maçla başlayacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "İlk maçımız Beşiktaş, hem Beşiktaş çok iyi bir takım hem de Beşiktaş'ın ben de yıllarca yaşadım, muhteşem bir taraftarı var. Takımıyla bütünleşir, o yüzden bizim rakip 11 değil 12 kişi oluyor taraftarla beraber. Öyle maçları oynamak çok zordur. Lige iyi başlamak gerekiyor. Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var, onlar da aradaki puan farkını kapatmak isteyeceklerdir. En zor maçımızı Beşiktaş ile oynayacağız. Çünkü Beşiktaş her açıdan daha iyi bir takım." değerlendirmesine bulundu.

Memleketi olan Sivas'ta çalışmaktan ve başarılı olmaktan dolayı ayrıca mutlu olduğunu aktaran Çalımbay, Mailili kalecileri Samassa'nın, "Sivas'ta çok huzurluyum" sözleriyle ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Sivas'ta acayip huzurluyum, oraya gittiğim zaman kendimi çok huzurlu hissediyorum. Hem çalışma hem her açıdan. Sivas'ta istediğin kadar zaman var çalış çalışabildiğin kadar. Oyuncular da öyle. Bizim antrenman biter oyuncuların çoğu sahada kalır. Yarım saate yakın kalırlar, biz fazla tutmayız ama hepsi kalır, çalışır. Futbolu çok seven futbolcular bir araya geldi. Samassa ayrı bir kişilik, gerçekten mükemmel karakterli, hiçbir şeyden şikayetçi olmayan bir insan. Yabancı arkadaşlarımız ne istiyorsa hepsi var. Sivas büyük şehir gibi olmayabilir ama huzurlu bir şehir. Sivas'ta çalışırken sorumluluğum iki üç kat daha artıyor. Neticede doğduğum, büyüdüğüm yer. Ben burada çok başarılı olmak istiyorum. Gerçekten ne gerekiyorsa da yapıyorum. Buradaki en büyük amacım güzel şeyler yaşamak, bundan önce gittiğimde üç sene çok sıkıntılı olmasına rağmen hiçbir zaman ayrılmadım, 3 yılım bittikten sonra kendim ayrıldım, sonra yine gelirim diye. Kısmet oldu, bir daha geldik. Her zaman orada huzurlu ve mutluyum. İnşallah bu seneyi sıkıntı yaşamadan iyi bir yerde bitireceğiz."

"En üzüldüğüm maç Galatasaray maçı oldu"

Süper Lig'in ilk yarısında en üzüldüğü maçı da açıklayan Sivasspor Teknik Direktörü, "En üzüldüğüm maç, hakettiğimiz maç Galatasaray maçı oldu. Ona çok üzüldük. 10 kişi kaldık, mükemmel oynadık. Son dakika boş kaleye pozisyonu atabilseydik, oradan da puanla ayrılabilecektik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ikinci yarı için yapılabilecek puan hesaplamalarının tutacağına inanmadığını kaydeden Rıza Çalımbay, "Puan hesapları tutmaz. Ligin ilk yarısında da çok sürprizler oldu. Kayserispor düştü dediler, Fenerbahçe'yi yendi. Kasımpaşa, Rize'yi Rize'de yendi. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan bu puanı alırız diyemezsiniz." şeklinde konuştu.

Süper Lig'deki hakemlere güvendiklerini ve bu konuda hiçbir tereddütlerinin olmadığının altını çizen Çalımbay, "Hakemlere güveniyoruz, bize de diğer takımlara da çok hata yapıldı. Bir tane VAR sistemi var onu iyi kullanmak gerekiyor. Onu iyi kullandığınızda her şey iyi gidebiliyor. Tek sorun bu. Hakem arkadaşlarımıza güvenimiz sonsuz. Başka türlü düşünürsek, lig bitmez. Hiçbir hakeme güvenmeme, öyle bir şey olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay son olarak, Beşiktaş'ta birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşlarının, teknik direktörlükte de başarılı olmalarıyla ilgili olarak, "Biz bir kere işini çok seven, iş ahlakı çok iyi olan arkadaşlardık. Şampiyon olduğumuz seneler çok başarılı oluyorduk. İki sene de bir mağlubiyet almıştık. Bir sezon namağlup şampiyon olmuş, diğer sezon tek mağlubiyet almıştık. Bu derece disiplinli bir takımdık. Futbolu bırakınca da antrenörlüğe yöneliyorlar ve bu işi de iyi yapıyorlar. 'Futbolculuk mu, teknik direktörlük mü zor?' dersen, teknik direktörlük dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Ama arkadaşlarımızın disiplinli olması, işini sevmesi, iş ahlakının mükemmel olmasından dolayı orada da başarılı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

