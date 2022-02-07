Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

GAZİANTEP (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Önümüzde ki kupa maçına bakacağız. Royal Hastanesi Bandırmaspor iyi bir takım. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u kupadan elemişlerdi. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ile ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.