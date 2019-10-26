Çalımbay: "Disiplinden kopmuyoruz"

26.10.2019 18:05

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımından memnun olduğunu belirterek, "Maçın başından sonuna kadar oyundan ve disiplinden kopmuyoruz" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, "Ligde geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında aldığımız mağlubiyeti telafi etmek için sahada oynadık. Antalyaspor maçını kazanmak için sahaya çıkmıştık. Kendi sahamızda kaybetmemiz gerekiyordu. Ona göre mücadele ettik. Bazen istediğimiz şeyleri yapamadık ama önemli olan bu maçı kazanmaktı. İlk yarıda ortada geçen bir maç oldu. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu ve taktiksel değişiklikler işe yaradı 2 gol bulduk. Takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar oyundan ve disiplinden kopmuyoruz" diye konuştu.

Çalımbay, Denizlispor maçından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini ifade ederek, "Her şeye rağmen kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan kalan maçlarda bu istikrarı devam ettirmek. Önümüzdeki Denizlispor maçından da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Perşembe günü de kupa maçı oynayacağız. Zor bir hafta olacak bizim için. Puanları toplayıp ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tek gayemiz bu" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA