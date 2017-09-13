Çalımbay'dan Nasri Tepkisi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında sakatlığından dolayı forma giymeyen yıldız oyuncu Nasri'nin, maçtan sonra yapılan ilk antrenmana çıkmamasına rağmen çıktı diye haber yapılmasına tepki gösterdi. Çalımbay, "Bizim takımımıza zarar veren ve yanlış olan şeyler olduğu zaman gerekeni yaparım. Nasri sakat, antrenmana çıkmıyor adam antrenmana çıktı diye yazıyorlar. Arkadaşım onu nasıl yazıyorsunuz. Böyle bir şey olduğu zaman tepki gösteririm. Adam sabah gelmiş tedavi olmuş ve gitmiş. Antrenmana çıktı diye haber yaptıkları zaman böyle olmaz. Benim en üzüldüğüm konu buydu" dedi.



Süper Lig'de 4 hafta sonunda 3 puan toplayan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim takımımıza zarar veren ve yanlış olan şeyler olduğu zaman gerekeni yaparım. Nasri sakat antrenmana çıkmıyor adam antrenmana çıktı diye yazıyorlar. Arkadaşım onu nasıl yazıyorsunuz. Böyle bir şey olduğu zaman tepki gösteririm. Adam sabah gelmiş tedavi olmuş ve gitmiş. Antrenmana çıktı diye haber yaptıkları zaman böyle olmaz. Benim en üzüldüğüm konu buydu" dedi.



"Nasri sakat antrenmana çıkmıyor ama adam antrenmana çıktı diye yazıyorlar"



Nasri'nin sakatlığından dolayı Galatasaray maçından sonraki ilk antrenmana çıkmamasına rağmen basında çıktı diye haber yapılmasına tepki gösteren Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ben bir kere her şeye açık olan bir insanım futbolculu ve antrenörlük hayatımda hiç bir zaman antrenmanı basına kapatmadım. Yaptıklarım suiistimal edildiği zaman gerekeni yaparım. Bizim takımımıza zarar veren ve yanlış olan şeyler olduğu zaman gerekeni yaparım. Nasri sakat antrenmana çıkmıyor ama adam antrenmana çıktı diye yazıyorlar. Arkadaşım unu nasıl yazıyorsunuz. Böyle bir şey olduğu zaman tepki gösteririm. Adam sabah gelmiş tedavi olmuş ve gitmiş. Antrenmana çıktı diye haber yaptıkları zaman böyle olmaz. Benim en üzüldüğüm konu buydu. Antrenmanda teknik direktör olarak gerekli neyse onu yaptım. Nasri yeni gelmiş bizi yanlış anlamış olabilir. Orada bir uyarıydı. Oradaki durum gitti gitti uzadı. Antrenmana çıkmayan arkadaşımıza antrenmana çıktı diye haber yapıldı. Onun için dikkat edilirse bizde dikkat ederiz. Ben işimi çok seviyorum. İşimim gerekeni neyse onu yapıyorum. Antrenman kapatma diye bir şey yok. Her zaman gelebilirsiniz" dedi.



"Galatasaray maçında çok iyi oyun sergiledik"



Geçen hafta oynadıkları Galatasaray maçında çok iyi bir oyun sergilediklerini belirten Çalımbay, Kayserispor maçında daha fazla efor ve mücadele göstermeleri gerektiğini söyledi. Rıza Çalımbay, "Geçen hafta oynadığımız Galatasaray maçında gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi oynayıp mücadele ettik. Eksik kadromuz olmasına rağmen özellikle ikinci yarı Galatasaray'dan çok üstünlüğümüz vardı. Bunu skora yansıtamadık. Galatasaray'ın bizden önce çok güzel oynadığı 3 maçı vardı. Bizim maçımızda Galatasaray'ın korneri bile yoktu. Önemli olan takım oyununu oynamamız gerekiyordu. Bu maçta biz onu yaptık, çok güzel bir oyun sergiledik. Taraftar memnun olarak stadyumdan ayrıldı. Maçı galibiyetle bitirmek isterdik. Maçtan önce beraberlik gibi bir düşüncemiz yoktu. Ben hiçbir zaman öyle bir oyun düşüncem yok. Galip gelecek oyunda oynadık ama olmadı. Takımımla gurur duyuyorum. Galatasaray maçından oyunumuzu ligin sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"Geçen seneki havada olursak iyi şeyler yaparız"



Birçok oyuncusunun sakat olmasından dolayı istediği kadroyu sahaya süremediğini ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şu süreler bizim için zor zamanlar olacak. Sakat oyuncularımız var. Onlar gelince ideal kadromuzu kuracağız. Gerçekten şuan yavaş yavaş geçen seneki havayı yakalamaya çalışıyoruz. Geçen seneki gibi düşünürsek, geçen seneye nasıl başladıysak ve aynı havada olursak biz iyi şeyler yaparız. Sahanın dışında olan küçük olaylar var. İnşallah onlara da izin vermeyeceğiz. Saha dışında Eto'o olayı yaşandı ama Eto'o sahaya hiç yansıtmadı. O kendi işini iyi biliyor. Eto'o'nun yönetimle olan problemi çözeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Salih Dursun'un bağları koptu, 6 ay yok"



Sezonda tek yürek olmaları halinde kolay kolay zorluk yaşamayacaklarına inandığını söyleyen Çalımbay, dün yapılan antrenmanda Salih Dursun'un bağlarının koptuğunu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını dile getirdi. Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geçen seneki şekilde tek yürek olursak kolay kolay zorluk yaşayacağımıza inanıyorum. Dün yapılan antrenmanda Salih'in bağları koptu 6 ay yok. Ameliyat olacak. Ona da çok üzüldük. Salih'in antrenmanda bağlarının kopması çok üzücü oldu. Önümüzde Kayserispor maçı var. Onlar da iyi bir takım. Kendi sahalarında iyi onayan bir takım. Galatasaray maçından daha fazla katkıyı koyup iyi skorla dönmemiz gerekiyor. Osmanlı maçından sonra ideal kadromuza ulaşacağız ve gereken skorları alacağız."



"Nasri iyi hissederse Kayserispor maçında oynar"



Nasri'nin dün yapılan antrenmana da katıldığını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Nasri ile konuşacağız iyiyse Kayserispor maçında oynar. Kendini iyi hissederse oynar" dedi.



"Menez, 1 haftadır antrenmanlara çıkmıyor ama hiç gündeme gelmiyor"



Antrenmanda Nasri ile yaşanan olayın çok büyütüldüğünü ifade eden Çalımbay, "O günkü olayı çok büyüttüler. Yapmayacaklar gerek yok. Antrenmanda iyi ya da kötü olursa yazacaksınız. Teknik direktör tabi ki bazı şeyler söyleyecek. Herkes transfer yapar. İyi oyuncular alabilir. Transferden ziyade o arkadaşların uyumu önemli, yeni gelmiş bir arkadaş. Genel olarak söylüyorum. Menez'i ben hiç görmedim. İlk gördüğüm maç 20 dakika oynadığı Alanyaspor maçı. Biz o maçı sakat oyuncular için aldık. Menez 1 haftadır antrenmanlara çıkmıyor ama hiç gündeme gelmiyor. Nasri'nin ayağında küçük bir ödem var. Antrenmana çıkmıyor ama çıktı diye yazılırsa olmaz" açıklamasını yaptı.



"Nasri Galatasaray maçında oynayasaydı 3-4 hafta bizimle olmayacaktı"



Nasri'nin ayağında küçük bir ödem olduğunu ve Galatasaray maçında oynaması durumunda bu ödemin yırtığa dönebileceğini dile getiren Çalımbay, "Nasri'de küçük bir ödem vardı. Galatasaray maçında oynasaydı 3-4 maç kaçırırdı. Küçük bir ödemi vardı. O maçta bu ödem yırtıldığı zaman Nasri 3-4 hafta bizimle olmazdı. Kendisi de bize oynayamayacağını ifade etti zaten" ifadelerini kullandı. - ANTALYA