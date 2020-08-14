Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum, Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. - SİVAS Kaynak: İHA