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Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
14.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:57

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum, Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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