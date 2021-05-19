Çalımbay'dan Avrupa paylaşımı! "Avrupa yine biz geldik"
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Çalımbay'dan Avrupa paylaşımı! "Avrupa yine biz geldik"

Çalımbay'dan Avrupa paylaşımı! 'Avrupa yine biz geldik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'i 5. sırada bitiren ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması ile Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan DG Sivasspor'da,Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından Avrupa ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'i 5. sırada bitiren ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması ile Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan DG Sivasspor'da,Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından Avrupa ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'i 65 puanla 5. sırada tamamlayan ve Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı alması sebebiyle Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Üst üste 2 sezon Avrupa kupalarına gidecek olan kırmızı-beyazlı camia da büyük sevinç yaşanıyor.

Kırmızı-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki çekilen fotoğrafını paylaşan Çalımbay, "Merhaba Avrupa. Biz yine geldik. Sivasspor Kulübü ve Yiğido'nun zamanı" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Çalımbay'dan Avrupa paylaşımı! 'Avrupa yine biz geldik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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