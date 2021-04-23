Çalımbay bir ilki yaşamak istiyor
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Çalımbay bir ilki yaşamak istiyor

Çalımbay bir ilki yaşamak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un başında çıktığı son 3 deplasman maçını kazanan Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste 4 dış saha galibiyeti almak istiyor.

DG Sivasspor'un başında çıktığı son 3 deplasman maçını kazanan Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste 4 dış saha galibiyeti almak istiyor.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 51 puan toplayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçından galibiyet alarak, üst üste dış sahadaki galibiyet sayısını 4'e çıkarmayı hedefliyor.

Sivas son 13 maçı kaybetmedi

Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 13 maçı kaybetmezken, 7 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 27 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile de berabere kaldı.

Denizlispor-Sivasspor mücadelesi yarın saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan/İHA)

Çalımbay bir ilki yaşamak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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