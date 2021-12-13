Çalımbay: "Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyemem" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalımbay: "Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyemem"

Çalımbay:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, adının Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, adının Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çalımbay, "Şu anda benim bir şey söylemem mümkün değil. Benim Beşiktaş ile bir resmi görüşmem olmadı, hiçbir şey olmadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay stadyum çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalımbay, Galatasaray maçının çok zor geçtiğini belirterek, "Bizim gerçekten puana ihtiyacımız vardı. Mutlaka kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. 3 puan ya da en kötü puan almamız gerekiyordu. Bundan önce oynadığımız Hatay ve Alanya maçını şansa kazanmadık. İkisini de çok iyi oynayarak ve güzel işler yaparak kazandık. Onu devam ettirmemiz gerekiyordu ve aynı şekilde de devam ettirdik. Maçta hem bizim hem de Galatasaray'ın pozisyonları vardı. Son paslarımıza biraz daha dikkat etseydik bu maç daha rahat bir şekil alabilirdi ama karşımızdaki takım şuan Avrupa'da Türkiye'nin yüzünü güldüren bir takım. Zor bir maç oldu o yüzden. Güzel bir maç oldu iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyetimizin böyle bir golle gelmesini istemezdim ama pozisyon icabı geldi. Aldığımız galibiyet için sevinçliyiz" dedi.

"Şu anda öyle bir şey olmadı"

Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili de konuşan Çalımbay, "Şu anda benim bir şey söylemem mümkün değil. Benim Beşiktaş ile bir resmi görüşmem olmadı, hiçbir şey olmadı. Bütün kafayı bu maça verdik ve bu maça odaklandık. Şu anda öyle bir şey olmadı" ifadesini kullandı. - SİVAS

Çalımbay: Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyemem

Çalımbay: Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyemem

Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım! Muslera'nın içler acısı görüntüsüyle galibiyeti kutladılar

Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım! Muslera'nın içler acısı görüntüsüyle galibiyeti kutladılar

 Aslan kan kaybetmeye devam ediyor! Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi

Aslan kan kaybetmeye devam ediyor! Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi

 Son Dakika: Galatasaray'da Muslera depremi! Sahayı sedye üzerinde terk etti

Son Dakika: Galatasaray'da Muslera depremi! Sahayı sedye üzerinde terk etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title