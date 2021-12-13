Çalımbay: "Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyemem"

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, adının Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çalımbay, "Şu anda benim bir şey söylemem mümkün değil. Benim Beşiktaş ile bir resmi görüşmem olmadı, hiçbir şey olmadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay stadyum çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalımbay, Galatasaray maçının çok zor geçtiğini belirterek, "Bizim gerçekten puana ihtiyacımız vardı. Mutlaka kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. 3 puan ya da en kötü puan almamız gerekiyordu. Bundan önce oynadığımız Hatay ve Alanya maçını şansa kazanmadık. İkisini de çok iyi oynayarak ve güzel işler yaparak kazandık. Onu devam ettirmemiz gerekiyordu ve aynı şekilde de devam ettirdik. Maçta hem bizim hem de Galatasaray'ın pozisyonları vardı. Son paslarımıza biraz daha dikkat etseydik bu maç daha rahat bir şekil alabilirdi ama karşımızdaki takım şuan Avrupa'da Türkiye'nin yüzünü güldüren bir takım. Zor bir maç oldu o yüzden. Güzel bir maç oldu iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyetimizin böyle bir golle gelmesini istemezdim ama pozisyon icabı geldi. Aldığımız galibiyet için sevinçliyiz" dedi.

"Şu anda öyle bir şey olmadı"

Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili de konuşan Çalımbay, "Şu anda benim bir şey söylemem mümkün değil. Benim Beşiktaş ile bir resmi görüşmem olmadı, hiçbir şey olmadı. Bütün kafayı bu maça verdik ve bu maça odaklandık. Şu anda öyle bir şey olmadı" ifadesini kullandı. - SİVAS