Çalımbay: "3 maçtır takımımdan çok memnunum"
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Çalımbay: "3 maçtır takımımdan çok memnunum"

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:04
Çalımbay:

Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "3 maçtır takımımdan çok memnunum. İnşallah bunun arkasını getirmemiz gerekiyor ve de yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "3 maçtır takımımdan çok memnunum. İnşallah bunun arkasını getirmemiz gerekiyor ve de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Çalımbay, "Bu maçı saymazsak Giresunspor ve Konyaspor karşılaşmalarında çok iyi oynadık. Güzel galibiyetler aldık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu bugün. Şimdi bizim önümüzdeki hafta Beşiktaş maçımız var. Biz futbolcu arkadaşlarımıza söyledik. Bu maç 3 ihtimalli bir maç. Bizim için Gençlerbirliği maçı final maçıydı. Kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. Bu yıl kendi sahamızda bir galibiyetimiz yoktu. Onun için bu maç bizim açımızdan final gibi bir maçtı. Geçen haftaya göre biraz durgun olabilir çünkü 2 gün önce bir maç oynadık. Golü attıktan sonra maçta zaman zaman iyi oynadık. Özellikle 2. yarı çok güzel pozisyonlar yakaladık. Güzel şeyler yaptık. Yediğimiz golü yemememiz gerekiyordu. Oluyor tabii yorgunluk oluyor. Konsantre bozukluğu olabiliyor ama ben takımımdan çok memnunum. 3 maçtır takımımdan çok memnunum. İnşallah bunun arkasını getirmemiz gerekiyor ve de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda biraz daha bu oyunun üstüne çıkabilirsek daha güzel şeyler yapacağız. Geçen sezon nasıl istikrarlı bir Sivasspor varsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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