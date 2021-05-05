Çalılıöz Mahallesine pazar yeri yapılıyor
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Çalılıöz Mahallesine pazar yeri yapılıyor

Çalılıöz Mahallesine pazar yeri yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale Belediyesi tarafından Çalılıöz Mahallesine semt pazarı yapılıyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Çalılıöz Mahallesine semt pazarı yapılıyor.

Merkez Çalılıöz Mahallesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla yapımına başlanan semt pazarında çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 1 dönüm alana asma germe membran sistemi olarak ters şemsiye görünümlü modern tasarımı yapılan pazar yerinde yaklaşık 50 esnaf mahalle halkına hizmet verecek.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Çallıöz Mahallemizde ekiplerimiz tarafından yapımı devam eden kapalı pazaryeri çalışmalarını inceledik. Kapalı pazaryerimiz Çallıöz Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Mahalle sakinleri ihtiyaç olan pazar yeri için talimat veren ve yapımına başlanan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KIRIKKALE

Çalılıöz Mahallesine pazar yeri yapılıyor
Çalılıöz Mahallesine pazar yeri yapılıyor
Çalılıöz Mahallesine pazar yeri yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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