Çalılıöz Mahallesine Pazar Yeri Yapılıyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla Çalılıöz Mahallesine Semt Pazarı yapılıyor.

1 DÖNÜMLÜK ALAN

Çalılıöz Mahallesinin ihtiyacını karşılamak için Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla mahalle halkının ihtiyacını karşılamak için Semt Pazarı yapılıyor. Yaklaşık 1 dönüm alana yapılan Pazar yerinde asma germe membran sistemi olarak ters şemsiye görünümlü modern tasarımı yapılan içerisinde Bay Bayan WC zabıta binası ve yaklaşık 50 esnaf mahalle halkına hizmet verecek.

SAYGILI ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ''Çallıöz Mahallemizde ekiplerimiz tarafından yapımı devam eden Kapalı Pazaryeri çalışmalarını inceledik. Kapalı Pazaryerimiz Çallıöz Mahallemize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜRLER

Mahalle sakinleri ihtiyaç olan Pazar yerini için talimat veren ve yapımına başlananBelediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya Pazar yeri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Kaynak: Bültenler