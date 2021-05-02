ÇALILIKLARIN ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
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ÇALILIKLARIN ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, çalılıkların arasında sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BOLU'da, çalılıkların arasında sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Karaköy Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Araziden sesler geldiğini duyanlar, çalılıkların çevresinde yavru köpekler olduğunu fark etti. Mahalleli, köpekleri beslemeye başladı. Vatandaşlar bu sırada, yavru köpeklerden birinin çalılıklara sıkıştığını fark etti. Köpeği kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalılıkları temizleyerek yavru köpeğe ulaştı. Yavru köpek kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarıldı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru köpeğin ölmek üzere olduğunu gören itfaiye eri Bekir Sınmaz, yavru köpeğin başını su ile yıkadı. Daha sonra yavru köpeğe elleriyle su içirdi. İtfaiye ekipleri, bir süre sonra kendine gelen yavru köpeği, sahiplenmek ve bakımını üstlenmek isteyen vatandaşlara teslim etti.

ÇALILIKLARIN ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇALILIKLARIN ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇALILIKLARIN ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇALILIKLARIN ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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