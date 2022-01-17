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Çalılıklarda çıkan yangın korkuttu

Çalılıklarda çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir ikametin yan kısmında bulunan çalılıklarda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir ikametin yan kısmında bulunan çalılıklarda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Polisevi yakınlarında bulunan bir ikametin çevresindeki çalılıklarda yangın çıktı. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan dolayı çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere de müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Çalılıklarda çıkan yangın korkuttu

Çalılıklarda çıkan yangın korkuttu

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Atatürk Bulvarı, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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