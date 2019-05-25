Çalılıklar alev aldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tren raylarının olduğu bölgede çalılıklar aniden alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana mahallesinde bulunan Faruk Çelik parkının hemen yanında olan tren raylarının bulunduğu alandaki kurumuş çalılar alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi askerler ve park görevlisi yaptı. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi sonucu bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA