Son dakika haberleri... ANTALYA Çalılık alandaki yangın korkuttu
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Son dakika haberleri... ANTALYA Çalılık alandaki yangın korkuttu

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'da çöp eşyalarla dolu çalılık alanda çıkan yangın korkuttu.

16.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:26

ANTALYA'da çöp eşyalarla dolu çalılık alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın nedeniyle oluşan duman metrelerce yükselirken, yanan alanda zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Bulvarı yanında bulunan boşluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevre binalarda yaşayanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çalılık alanda bulunan çöp eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada alanda yaşanan patlamalar nedeniyle olay yerine 2 itfaiye aracı daha sevk edildi. Ekipler söndürme işlemlerine devam ettiği sırada yanan plastikler nedeniyle oluşan duman metrelerce yükseğe ulaştı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınabildi.

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Son dakika haberleri... ANTALYA Çalılık alandaki yangın korkuttu

Kaynak: DHA

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