Çalılık Alanda 2 Yangın

ANTALYA'da otluk ve çalılık iki alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar, 1.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.



Kepez İlçesi Varsak Altıayak ve Zeytinlik mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Sera atıklarının bulunduğu alanların ot ve çalılık olması nedeniyle yangınlar hızla yayıldı. Bölgeye Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arasözler, bir yangın söndürme uçağı ile helikopter ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylarla kullanılan iki TOMA katıldı. Bazı yerleşim yerleri yangın nedeniyle boşaltılırken bölgeye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar, 1.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.



İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, yangının yaklaşık 3 kilometrelik alanda etkili olduğunu, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların desteğiyle söndürüldüğünü söyledi. Polis, jandarma ve itfaiyenin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattığını belirten Uzunkaya, can ve mal kaybının olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.