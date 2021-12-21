Çalıların arasında bulduğu yavru köpeği biberonla besledi - Haberler
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Çalıların arasında bulduğu yavru köpeği biberonla besledi

Çalıların arasında bulduğu yavru köpeği biberonla besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde boş bir arsada 2 gün boyunca duyduğu seslerin çalıların arasında mahsur kalan bir yavru köpeğe ait olduğunu fark eden genç, kurtardığı yavruyu biberonla besledi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde boş bir arsada 2 gün boyunca duyduğu seslerin çalıların arasında mahsur kalan bir yavru köpeğe ait olduğunu fark eden genç, kurtardığı yavruyu biberonla besledi.

Suruç'un Aligör Mahallesi'ndeki bir mühendislik firmasında çalışan 18 yaşındaki Salih Bilgin, 2 gün önce iş yerine yakın boş bir arsadan tuhaf bir ses duydu. Sesin neye ait olduğunu ve nereden geldiğini çözemeyen Bilgin, iş yerine giderek oradaki işlerini yapmaya devam etti. Ertesi gün yine aynı sesleri duyan Bilgin, arsanın her tarafını didik didik aradı. Seslerin bir evin duyarının yanında yoğunlaştığını anlayan Bilgin, çalıların arasına baktığında yeni doğmuş bir yavru köpek gördü. Soğuktan üşüdüğü ve aç olduğu belirlenen yavruyu iş yerine götüren Bilgin, bakkaldan biberon ve süt aldı. Sütü biberona koyan Bilgin, yavru köpeği besledi.

Sesleri uzun suredir duyduğunu belirten Salih Bilgin, "Sesini duydum, yardıma gideyim dedim. Çalılıklara sıkışmıştı, çıkarttım. Şimdi besleyeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Çalıların arasında bulduğu yavru köpeği biberonla besledi

Çalıların arasında bulduğu yavru köpeği biberonla besledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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