Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında
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Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında

Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, geçen hafta cumartesi günü, çalılıklar arasında poşette bulunan kız bebek, koruma altına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, geçen hafta cumartesi günü, çalılıklar arasında poşette bulunan kız bebek, koruma altına alındı. Bebeğe yüzündeki gamzeler nedeniyle 'Gamze' ismi verildi. Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Seher Uğurlu, Bulunma haberi basında yer aldıktan sonra bizi sürekli arayan aileler 'süt anne olmak' istediklerin söyleyip ısrarcı davrandılar. Bazıları ise bebeğin beslenmesi için yardım gönderiyorlar" dedi.

Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde çiftçiler, geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde Gürle yolu kenarında bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden çiftçiler, çalılıkların arasında poşette bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 günlük oluğu belirlenen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.

GAMZE İSMİ OLDUOrhangazi Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebek, Bursa Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kurum görevlileri, güldüğü zaman yüzünde oluşan gamzeler nedeniyle bebeğe gamze ismini verdi.'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Gamze bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve görevliler tarafından bebeğin durumunun sürekli izlendiğini belirten Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Seher Uğurlu, "Bebeğimiz bulunduğunda aç değilmiş, karnı tokmuş. Sağlık durumu gayet yerindeydi. Geldiğinden beri de sağlık durumu gayet iyi. Bebeğimiz gamzeli olduğu için anneler kendi arasında ona 'Gamze' ismini verdi. Şu an her şey yolunda. Bebeğimiz bulunduktan sonra, özellikle konu basına yansıdıktan sonra Bursalılar özverili davrandılar ve sürekli bizleri aradılar. Süt anne olmak istediklerini söylediler. Çocuk için tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bağış yardımları da gelmekte. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında
Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında
Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında
Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında
Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında
Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında
Çalılar arasında poşette bulunan bebek devlet korumasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

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