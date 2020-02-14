"Çalıkuşu"ndaki "Feride"den etkilenip engeline rağmen öğretmen oldu

14.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:54

Kırklareli'nde spina bifida (ayrık omurga) hastalığı bulunan 29 yaşındaki Cansu Çağlar, tedavi sürecinde okuduğu "Çalıkuşu" romanındaki "Feride" karakterinden etkilenerek başladığı öğretmenlik mesleğine büyük bir aşkla devam ediyor.

Doğuştan ayrık omurga hastası olan Çağlar, 9 yaşından 16 yaşına kadar 15 ameliyat geçirdi.

Hastanede tedavi gördüğü süreçte birçok kitap okuyan Çağlar, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanındaki "Feride" karakterinden etkilenerek öğretmen olmaya karar verdi.

Çağlar, engeline rağmen büyük bir azim göstererek okuluna devam etti ve 2015 yılında üniversiteyi bitirip öğretmen oldu.

Engelli kadrosundan Kırklareli İstiklal Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak göreve başlayan Cansu öğretmen, yaklaşık 5 yıldır işini büyük bir titizlikle yapıyor.

Gün aydınlanmadan uyanan Çağlar, eşi ile kahvaltı yaptıktan sonra öğrencilerine şık görünmek için makyaj masasının başına geçiyor.

Makyajını yaptıktan sonra eşi ile yola koyulan Cansu öğretmen, okula gelerek mesaisine başlıyor.

"Kendimi 'biyonik kadın" gibi hissediyorum"

Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşısına çıkan engelleri birer basamak gibi gördüğünü söyledi.

Mesleğini tesadüfen seçmediğini, birçok kitap okuduktan sonra öğretmen olmaya karar verdiğini anlatan Çağlar, "Öğretmenlik, hastane odalarında uzun tedavi süreçlerinde Jane Eyre ve Çalıkuşu romanlarından çıkardığım ve gerçeğe dönüştürdüğüm bir hayal benim için. Öğretmen olmamdaki en büyük etken ise Çalıkuşu'ndaki Feride öğretmenin hayatından etkilenmemdir." dedi.

Çağlar, kendisini çok şanslı olarak gördüğünü, çünkü film karakteri "Wonder Woman" (harika kadın) gibi bir annesinin olduğunu dile getirdi.

Kendisi 9 yaşındayken annesinin otomobil kullanmaya başladığın anlatan Çağlar, "Annem her yere rahat gidebileyim, hayatın dışında kalmayayım, okulum aksamasın' diye otomobil sürmeyi öğrendi, her zorluğa göğüs gerdi." diye konuştu.

Çağlar, iki ayağında protez bulunduğu için kendini "biyonik kadın" gibi hissettiğini ifade etti.

Engelli olmasına rağmen öğrencilerine saatlerce ayakta ders anlattığını vurgulayan Çağlar, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri hep çocukların içerisinde çalışabileceğim bir iş istiyordum. 5 yılda yüzlerce çocuğa eğitim verdim. Bu acıklı bir insan hikayesi değil, aslında şimdi sonu mutlu giden bir masal. İçinde ise birçok masal kahramanı var. Hayatta hiçbir şey maalesef emeksiz olmuyor. Emek gösterirseniz, sevginizi katarsanız, yapılamayacak hiçbir şey yok."

Çağlar, eşiyle 5 ülkeyi gezdiğini ve tüm dünya gezmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA