Çalıköyspor'da hedef Süper Amatör Lig
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Çalıköyspor'da hedef Süper Amatör Lig

Çalıköyspor'da hedef Süper Amatör Lig
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda Denizli 1. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Çalıköyspor'da hedef Süper Amatör Lig olarak belirlendi.

Yeni sezonda Denizli 1. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Çalıköyspor'da hedef Süper Amatör Lig olarak belirlendi.

2021-2022 sezonunda hedeflerinin ses getiren bir takım kurarak şampiyonluk olduğunu belirten Kulüp Başkanı Ali Şahbaz, "Yeni sezonda oyunu, mücadelesi ve centilmenliği ile ön plana çıkan bir Çalıköyspor göreceksiniz. İnşallah uyumlu birçoğu Çalıköy'den oluşan bir kadro ile hedefimize ilerleyeceğiz. Çalıköy'e yakışan bir takım olmak istiyoruz. Bunun için liglerin oynanacağı kararının açıklanmasını bekliyoruz. İnşallah oynanırsa amacımız Denizli Süper Amatör Lige yükselmek olacak ve her yönden ligde ses getiren bir takım olmak istiyoruz" dedi.

Kulübün hem yöneticisi hem de oyuncusu olan İrfan Ozgan ise, takımın kurulması ve hedefe ilerlemesi için el birliği içerisinde hareket edeceklerine dikkat çekerek "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Biz 2019'da kurulan bir takımız. Lige başladığımız ilk yılımızda başarılı olarak 1. Amatör Kümeye yükseldik. Bu başarımızı sürdürmek istiyoruz. Çalıköy Futbolu seven, her konuda destek veren bir mahalle.Bu nedenle amacımız yeni sezonda taraftarımıza layık bir takım kurmak ve hedefimiz olan Süper Amatör Lige yükselmek olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Çalıköyspor'da hedef Süper Amatör Lig

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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