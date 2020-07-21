Çalık, projeleri İmamoğlu ile yerinde inceledi
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Çalık, projeleri İmamoğlu ile yerinde inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde İBB koordinasyonuyla yürütülen proje alanlarını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çalık, projeleri İmamoğlu ile yerinde inceledi
21.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde İBB koordinasyonuyla yürütülen proje alanlarını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü'ne ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte İBB'nin Beylikdüzü Belediyesi koordinasyonuyla yürüttüğü çalışma ve proje alanlarını gezdi. Yaşam Bahçesi'nde başlayan ziyaretlerin devamında Başkan İmamoğlu; Atatürk Bulvarı, Yakuplu Kent Ormanı ve Ambarlı Liman Yolu düzenlemelerinin yapıldığı proje alanlarında yerinde incelemelerde bulundu. Beylikdüzü'nün kendisi için önemli bir yeri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Beylikdüzü'nün değerli izleri ve yaşanmışlıkları aslında İstanbul politikalarımızın tabanını oluşturuyor. Bu anlamda çok keyifli ve benim için anlamlı bir gezi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşam Vadisi'ne müze projeleri

Ziyaretlerin ilk adresi Yaşam Vadisi ile ilişkili olan Yaşam Bahçesi oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Vadi'nin devam eden etap çalışmalarında hayata geçirilecek projeleri Başkan İmamoğlu ile paylaştı. Yenilikçi ve kent estetiğine yakışır projelere imza atmak için çalıştıklarını belirten Çalık, "Su Müzesi'nin proje çalışmaları bitti. Kuraklığın ne demek olduğunu hissettireceğimiz ve vatandaşlarımızın suyun lezzetine bakabilecekleri bir müzemiz olacak. Aynı zamanda Yaşam Bahçesi ile ilişkili bir Toprak Müzesi projemiz var. Üretmenin, toprağın ne demek olduğunu birçok insana hissettirecek alan tasarımımız var" dedi. Yaşam Vadisi'nin önemine değinen İmamoğlu ise, "Şu an içinde olduğumuz Yaşam Vadisi bir şehrin bir yaşam alanıyla nasıl değiştiğini, sosyal ve yeşil alanla var olduğunu gösterebilen bir nokta. 1 milyon 200 bin metrekareyi bulan bir alandan bahsediyoruz. İlk etabının insanlara nasıl bir mutluluk, derinlik ve huzur kattığını gördüm. Burayı nihayetlendirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ile koordineli, İSKİ ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız ile çok kıymetli bir çalışmanın içerisindeyiz. Umarım İstanbul'un her yeri böyle milyon metrekarelerden oluşan yeşil alanlara dönüşsün" şeklinde konuştu.

Yakuplu kent ormanı nitelikli bir alana dönüşecek

Ziyaret sırasında yenileme çalışmaları devam eden Yakuplu Kent Ormanı'nda da incelemelerde bulunan İmamoğlu, "Tarihi bir geçmişi olan ve korunması gereken bir alandayız. Buranın orman olarak kalmasını arzu etmiştik. Orman Bakanlığı'ndan Beylikdüzü Belediyesi olarak talep etmiştik. Bu tahsisi bize karşılık Bakanlık, Büyükşehir'e tahsis etmişti. Biz de hangi belediye eliyle olursa olsun, yeter ki böyle bir park Beylikdüzü'ne kazandırılsın demiştik. Büyükşehir'de yapmak bize nasip oldu. 60 dönümlük bir alan ve şimdi burayı çok nitelikli ve kimlikli bir alana dönüştüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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