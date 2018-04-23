Çalık Petrol'e 2 Sahada Petrol Arama Ruhsatı Verildi

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adıyaman ve Gaziantep sınırında bulunan ve Diyarbakır sınırında bulunan 2 sahaya yönelik petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen 2 sahaya yönelik petrol arama ruhsatı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Adıyaman ve Gaziantep sınırında bulunan ve Diyarbakır sınırında yer alan 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Adıyaman ve Gaziantep sınırlarında bulunan alanın 61 bin 268 hektar olduğu, Diyarbakır sınırında bulunan alanın ise 30 bin 613 hektar olduğu bildirildi. Petrol arama ruhsatının süresinin 5 yıl olduğu açıklandı.