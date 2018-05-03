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Çalık, Özbekistan'da 1.6 Milyar Liraya Türk İş Merkezi'ni Kuracak

Taşkent'in inovasyon, turizm ve yatırımları geliştirmeden sorumlu belediye başkan yardımcısı Alisher Tilyaev'in verdiği bilgilere göre, proje bir iş merkezinden oldukça farklı bir çalışmayı barındıracak.

Çalık, Özbekistan'da 1.6 Milyar Liraya Türk İş Merkezi'ni Kuracak

Taşkent'in inovasyon, turizm ve yatırımları geliştirmeden sorumlu belediye başkan yardımcısı Alisher Tilyaev'in verdiği bilgilere göre, proje bir iş merkezinden oldukça farklı bir çalışmayı barındıracak.

Kaynak: Dunya.com

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