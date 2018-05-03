Çalık, Özbekistan'da 1.6 Milyar Liraya Türk İş Merkezi'ni Kuracak
Taşkent'in inovasyon, turizm ve yatırımları geliştirmeden sorumlu belediye başkan yardımcısı Alisher Tilyaev'in verdiği bilgilere göre, proje bir iş merkezinden oldukça farklı bir çalışmayı barındıracak.
3 Mayıs 2018 Perşembe 09:37
Taşkent'in inovasyon, turizm ve yatırımları geliştirmeden sorumlu belediye başkan yardımcısı Alisher Tilyaev'in verdiği bilgilere göre, proje bir iş merkezinden oldukça farklı bir çalışmayı barındıracak.